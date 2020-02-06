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MCSO: Man who shot and killed FHP trooper identified as Franklin Reed III

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:25s - Published < > Embed
MCSO: Man who shot and killed FHP trooper identified as Franklin Reed III

MCSO: Man who shot and killed FHP trooper identified as Franklin Reed III

The Martin County Sheriff's Office has identified the man who shot and killed a Florida Highway Patrol trooper on Wednesday as 28-year-old Franklin Reed III of Palm Bay in Central Florida.
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MCSO: Man who shot and killed FHP trooper identified as Franklin Reed III

SHERIFFASSUMING THE LEAD IN THEINVESTIGATION INTO THEHOMICIDE OF FLORIDA HIGHWAYPATROL TROOPER JOSEPH BULLOCK.WE LEARNED TODAY INVESTIGATORSHAVE IDENTIFIED THE SUSPECT AS*FRANKLIN REED THE THIR* A28 YEAR OLD MAN FROM PALM BAYIN BREVARD COUNTY.INVESTIGATORS SAY ON WEDNESDAYREED SHOT AND KILLED TROOPERJOSEPH BULLOCK ALONG I-95 INMARTIN COUNTY.

TROOPER BULLOCKWAS CALLED TO THE SCENE TOASSIST A DISABLED VEHICLE ..THAT'S WHEN INVESTIGATORS SAYTHE DRIVER - NOW IDENTIFIED ASREED... OPENED FIRE, KILLINGHIM.AN OUTPOURING OF SUPPORT FORTROOPER JOSEPH BULLOCK COMINGFROM OUR LOCAL LAW ENFORCEMENTCOMMUNITY.

WPTV NEWSCHANNEL5'S MERRIS BADCOCK SPOKE WITHLOCAL CHIEFS AND SHERIFFABOUT THE RIPPLING EFFECT THELOSS OF ONE CAN HAVE ON ALL.THIS BROTHERHOOD OF FIRSTRESPONDERS, WE KNOW THE PAINTHAT THAT AGENCY ISEXPERIENCING, FROM ST.

LUCIETO STUART LAW ENFORCEMENTCOMMUNITY NATIONWIDE ISHEARTBROKEN OVER A TRAGIC LOSSLIKE THIS.

LAW ENFORCEMENTAGENCIES MOURNING THE LOSS OFA TROOPER JOSEPH BULLOCK -WHEN TROOPER BULLOCK WAS SHOTIT PUT A BULLET INTO ALL OFUS.

AGENCIES SAY DURING HISCAREER, BULLOCK WOULD SERVE ASBACKUP ON A SCENE FOR LOCALOFFICERS ALL OVER THE TREASURECOAST.

- THIS HIT PARTICULARHARD, BECAUSE TROOPER BULLOCKSERVED HIS WHOLE 19 YEARSHERE.

SO WE SAW HIM A LOT.

IHAD LUNCH WITH HIM MANY TIMESAS BIG APPLE PIZZA.

THERE ARESOME OFFICERS STUART POLICEDEPT.

WHO KNEW HIM VERY WELL.AS A MATTER OF FACT, ONE OFOUR OFFICERS IS A FORMERTROOPER, WAS TRAINED BYTROOPER BULLOCK, SO THEREVERY CLOSE CONNECTION THERE.MANY STILL REELING FROM THENEWS.

- WHEN YOU TALK ABOUTTHE TOTALITY OF THIS, WHAT TASENSELESS SENSELESS MURDER FORA GUY WHO WAS THERE ETC HELPYOU?

// - HOPE THIS IS NOTWHAT THE FUTURE OF FIRSTRESPONDERS IS.

WE NEED TOREALIZE THAT TITOLD ADAGE THAT A LAWENFORCEMENT OFFICER LEAVETHEIR HOUSE THEYTHEYTHAT NIGHT.

SINCE LOSING ONEAFFECTS THEM ALL.

IT DOESNMATTER WHAT PATCH IS ON THATUNIFORM SLEEVE WEBULLOCK WAS JUST A FEW WEEKSAWAY FROM CELEBRATING HIS 20THANNIVERSARY WITH FLORIDAHIGHWAY PATROL... THE LAWENFROCEMENT AGENCY WHERE HESPENT HIS ENTIRE CAREER.

BACKTO YOU.NEIGHBORHOOD SAFETY...IT'S




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AJMacDonaldJr

AJ MacDonald Jr MCSO: Man who shot and killed FHP trooper identified as Franklin Reed III https://t.co/MyyBhCNr8N 8 minutes ago

MpLovesUGA

Mark @colinflaherty he shot the state trooper because he didn’t want to pay the tow fee. https://t.co/6ZK1osF9Pg 1 hour ago

MpLovesUGA

Mark @BWLH_ not sure if you’ve seen this Paul. He killed the trooper for daring to have his car towed. https://t.co/6ZK1osF9Pg 1 hour ago

SenateandHouse

E. I. Smith MCSO: Man who shot and killed FHP trooper identified as Franklin Reed III https://t.co/4Tuj4tDLJi via @YouTube 2 hours ago

MeghanWPTV

Meghan McRoberts RT @WPTV: MCSO: Man who shot and killed FHP trooper identified as Franklin Reed III https://t.co/xfiVRNamhv https://t.co/DHVjt6hTOz 2 hours ago

18Millstone

C B Millstone 🗣 Man who shot and killed FHP trooper identified-Another Hate Crime - but wouldn’t be charged as Hate ? https://t.co/uJV7jbJtWp 3 hours ago

WPTV

WPTV MCSO: Man who shot and killed FHP trooper identified as Franklin Reed III https://t.co/xfiVRNamhv https://t.co/DHVjt6hTOz 4 hours ago

FFDynastyPanda

Dynasty Panda @seanhannity @SavageNation MCSO: Man who shot and killed FHP trooper identified - https://t.co/QLr25fzKg9 4 hours ago


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