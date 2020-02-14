Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Couples Brave Cold, Windy Weather To Tie The Knot At Love Park On Valentine's Day

Couples Brave Cold, Windy Weather To Tie The Knot At Love Park On Valentine's Day

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:07s - Published < > Embed
Couples Brave Cold, Windy Weather To Tie The Knot At Love Park On Valentine's DayDan Koob reports.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Couples Brave Cold, Windy Weather To Tie The Knot At Love Park On Valentine's Day

DISTRICTS TO LOSE MORE THAN 23MILLION-DOLLAR OVER SEVENYEARS.WELL, IT IS VALENTINESDAY.LOVE'S IN THE AIR, AND THEPOPULAR VALENTINES DAYTRADITION IS GETTING MARRIEDAT PHILADELPHIAES A FAMED LOVEPARK.WE SENT "EYEWITNESS NEWS"REPORTER MR. VALENTINE HIMSELFDAN KOOB TO THE ICONIC CITYLOCATION TO SPEAK TO THENEWLYWEDS WHO BRAVED THE COLDTO GET MARRIED TODAY, DANIEL.REPORTER: JIM, I'M GOING BYKOOBIC TODAY NOT JUST CUPID,NICE PUN, RIGHT.WELL, MY PHOTOGRAPHER TELLINGEVERYBODY NO, DON'T GO THERE.IT HAS BEEN A LOVELY DAYPEOPLE GETTING MARRIED HERE.THREE BEAUTIFUL COUPLES ACHANCE TO WALK DOWN THE AISLE.WE WILL SHOW YOU VIDEO OF THATCEREMONY FROM A SHORT TIMEAGO, AMEAN ROOKER AND HISBRAND NEW WIFE DEVON.THEY HAVE BEEN TOGETHER 11ONE OF THE THREE COUPLES WHOGOT MARRIED THIS MORNING.THEY HAVE A CHILD.NOW THEY ARE HUSBAND AND WIFEHAVING GOTTEN MARRIED HERE ATLOVE PARK IN WHAT WAS A TRULY,BEAUTIFUL, CEREMONY.HERE FOR LIFE AND IT ISWHAT IT IS.IT IS A GREAT MOMENT FORALL OF US, IT IS IN THE WHATWE EXPECTED BUT IT WAS TIMEAND I'M GLAD IT HAPPEN.IT IS DIFFERENT.WE NORMALLY DON'T CELEBRATEVALENTINES DAY LIKE THAT.NOW IT IS A SPECIAL DAY FORUS.YOU NOW GOT MARRIED ONVALENTINES DAY.YES.SO AMEAN AND DEVON THEYDIT.THEY WALK DOWN THE AISLE, IMYSELF HAVE BEEN COMPACTLYZERO TIMES, JIM AND JANELLEBUT WALKING DOWN AISLE TOO YOUARE FROM PUERTO RICO.YES, I GET MARRIED FORSUNDAY SO THEY ARE HERE FOR MYWEDDING.EARLY CONGRATULATIONS.WHY DIDN'T YOU GET MARRIEDON VALENTINES DAY.I'M NOT TOO SURE, TOOCLICHE.WE HAVE MET SOME PEOPLEEARLIER THIS MORNING WHO MAYDISAGREES WITH BUT THANK YOUSO MUCH YOU ARE ON NEWS, LIVETELEVISION.OKAY.THANKS VERY MUCH.WELL, SOMETIME LOVE VALENTINESDAY AND SOME PEOPLE THINK ITIS A LITTLE CLICHE WE WILLFINE THAT, THAT AND THE OTHER




You Might Like


Tweets about this

DanKoob

Dan Koob CBSPhilly RT @CBSPhilly: Couples Brave Cold, Windy Weather To Tie The Knot At Love Park On Valentine's Day. @DanKoob has the story. https://t.co/RSjK… 41 minutes ago

CBSPhilly

CBS Philly Couples Brave Cold, Windy Weather To Tie The Knot At Love Park On Valentine's Day. @DanKoob has the story. https://t.co/RSjKVFLgr1 58 minutes ago


Recent related videos from verified sources

Really Hoppin’ Place! Russian Cafe Lets You Have Fuzzy Fun With Rabbits On Valentine’s Day! [Video]Really Hoppin’ Place! Russian Cafe Lets You Have Fuzzy Fun With Rabbits On Valentine’s Day!

This looks like a real hoppin’ place! A cafe in Russia is letting couples spend their Valentine’s Day petting rabbits! Buzz60’s Mercer Morrison has the story.

Credit: Buzz60     Duration: 00:47Published

Koala spends her first Valentine's Day showered with love  [Video]Koala spends her first Valentine's Day showered with love 

This koala's got a lot of love to give. Meet Elsa, a joey who resides in the Australian Reptile Park in New South Wales. The cuddly cutie didn't have an easy start to life.

Credit: nypost     Duration: 00:35Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.