Harvey Weinstein Found Guilty Of 3rd Degree Rape, Criminal Sexual Act For Assault
WE ARE FOLLOWING BREAKINGNEWS THIS NOON, JURY HASREACHED DECISION IN THE HARVEYWEINSTEIN TRIAL IN NEW YORKCITY.AFTER FIVE DAYS OFDELIBERATIONS, THE JURY FOUNDWEINSTEIN GUILTY OF A CRIMINALSEXUAL ACT AND RAPE IN THETHIRD AGREE.HE WAS FOUNDED NOT GUILTY ONCOUNTS OF PREDATORY SEXUALASSAULT AND RAPE IN THE FIRSTDEGREE.HERE'S SOME VIDEO NOW OFWEINSTEIN ENTERING THECOURTHOUSE THIS MORNING AHEADOF THE DECISION, WEINSTEIN WASCHARGED WITH RAPING A WOMAN INA MANHATTAN HOTEL ROOM IN