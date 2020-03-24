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Spotting a scam during the coronavirus pandemic

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 01:40s - Published < > Embed
Spotting a scam during the coronavirus pandemic

Spotting a scam during the coronavirus pandemic

The Better Business Bureau is warning of a new type of scam during the global coronavirus pandemic.

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Spotting a scam during the coronavirus pandemic

LATER THIS WEEK, WE'RE HOPINGTO LEARN MORE ABOUT THEFEDERAL STIMULUS PACKAGETHAT'LL GIVE SOME RELIEF TOALL OF US DEALING WITHCOVID-19.

AND NEW TODAY: WE'REHEARING A WARNING FROM THEBETTER BUSINESS BUREAU ABOUT ANEW SCAM--- THAT A FEDERALRELIEF PROGRAM IS AT THE HEARTOF IT.SCAMMERS WILL REACH OUTVIA SOCIAL MEDIA, EMAIL, PHONEOR EVEN TEXT TO LET YOU KNOWABOUT A GRANT FOR PEOPLE INNEED OF MONEY BECAUSE OF THECORONAVIRUS.THEY'LL ASK YOU TOVERIFY "NECESSARY" PERSONALINFORMATION TO PROCESS THEGRANT.

SOME VARIATIONS WILLTARGET SENIORS AND SAY THEGRANT IS TO HELP OFFSETMEDICAL BILLS.SCAMMERS MAYEVEN ASK YOU TO PAY A "SMALLPROCESSING FEE" TO RECEIVEYOUR GRANT.

THE BBB HAS A FEWTIPS TO HELP SPOT A SCAM.FIRST: GOVERNMENT AGENCIESáDO NOTá COMMUNICATE DIRECTLYWITH PEOPLE ON SOCIAL MEDIA,SO IF YOU'RE GETTINGAPPROACHED, IT'S NOT LEGIT.NEXT: IF YOU'RE BEING ASKED TOPAY A FEE FOR A FREEGOVERNMENT PROGRAM, THATSCAMMER IS TRYING TO GET YOURPERSONAL INFORMATION.CHECK FORLOOKALIKES.

SCAMMERS MAY HAVE"SPOOFED" A LEGITIMATEWEBSITE, AND WHEN YOU CLICK ALINK, YOU COULD HAVE YOURPERSONAL INFORMATION STOLEN.AND IF A "FRIEND" SENDS YOU ALINK, DON'T ASSUME IT'S FROMTHAT FRIEND.

CALL TO VERIFYTHAT MESSAGE ACTUALLY CAMEFROM THEM.AND IF YOU WANT TO TAKE ACLOSER LOOK AT HOW THIS SCAMWORKS, WE'VE POSTED A STORY ONTMJ4 DOT COM SLASH CORONAVIRUS.ANCHOR CHATUP




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The Lucky Ace Co. RT @SarahCunliffe01: It’s saddening to think that some will take advantage during these difficult times but the reality is it’s happening.… 4 days ago

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