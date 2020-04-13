Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Lizard Butte Easter sunrise service didn't happen for the first time in 80 years

Lizard Butte Easter sunrise service didn't happen for the first time in 80 years

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 02:16s - Published
Lizard Butte Easter sunrise service didn't happen for the first time in 80 years
Lizard Butte Easter sunrise service didn't happen for the first time in 80 years
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Lizard Butte Easter sunrise service didn't happen for the first time in 80 years

ON YOUR SIDE AT5:30."THE SUNRISESERVICE AT LIZARDBUTTE... HAS BEEN ANIDAHO EASTERTRADITION FOR MORETHAN EIGHTYYEARS... BUT THISYEAR.... LIKE ALL THEOTHER SERVICES...THIS SPECIAL EVENTGOT CANCELLED.THE LIZARD BUTTEEASTER SUNRISESERVICE HELD A"FACEBOOK LIVEREADING" THISMORNING AT SEVENA-M.BUT THIS YEAR... SIXON YOUR SIDE'SSTEVE DENT WANTEDTO SHARE LASTYEAR'S SPECIALSERVICE -- IN THESPIRIT OF EASTER...AFTER TAKING A TRIPTO LIZARD BUTTE.EVERY EASTERFAMILIES PACK UPTHEIR CARS ANDCLIMB UP THEMOUNTAIN FOR ASPECIAL CEREMONYBUT IT DIDN'T HAPPENTHIS YEAR.STILL IT'S IMPORTANTTO REMEMBER WHYWE CELEBRATEEASTER SO I WANTEDTO SAY HAPPYEASTER BUT IFIGURED THE BESTWAY FOR ME TO DOTHAT WAS SHOWINGLAST NIGHT'SSUNDAY SERVICE ATLIZARD BUTTEHOPEFULLY THIS CANLIFT SOME SPIRITSDURING THISDIFFICULT TIME."I THINK IT IS COOL TOSAY WE GOT UPSUPER EARLY WEGATHERED THEFAMILY WE GOT THEHOT COCOA WEWALKED UP THE HILLIN THE WIND ANDSOMETIMES THESLEET AND THESNOW AND THE RAINAND OTHER TIMESIT'S JUST ABEAUTIFUL SUNNYMORNING BUT IT ISJUST A GREATTRADITION THAT THEFAMILIES CAN COMETOGETHER AND DOEVERY YEAR."THE SUNRISESERVICE AT LIZARDBUTTE GIVES PEOPLEA UNIQUE WAY TOCOME TOGETHER ONEASTER TO WORSHIPTHE RESURRECTIONOF JESUS CHRIST."UP FROM THE GRAVEHE AROSE.""IT'S BEAUTIFUL TOBE OUT HERE ANDWORSHIP OUR GODWHO SENT HIS SONTO SAVE US AND TOREMEMBER THAT ASWE WATCH THESUNRISE OVER THEMOUNTAINS.IT HAS BEEN ANEASTER TRADITIONTHAT HAS BEENGOING STRONG FOR82 YEARS."MY GRANDMA WASAT THE VERY FIRSTSERVICE IN 1938 IT'SVERY MEANINGFUL INTHAT WAY AS WELLBECAUSE IT IS A PARTOF OUR FAMILY I'VEBEEN ONE OF THEANGELS.""THAT IS THOMAS ANDHENRY AND THEY AREFIGHTING THE WINDUP THERE BUT THEYARE HAVING A GOODTIME.""HE AROSEHALLELUJAH CHRISTAROSE.""IT'S A WONDERFULTRADITION AS WELLAS A WAY TOWORSHIP MY CHRISTAND SAVIOR.""GOD BLESS YOU ASYOU GO AND PREACHTHIS GLORIOUSGOSPEL."STEVE DENT SIX ONYOUR SIDE.




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook

Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.