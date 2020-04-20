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Tuesday will be sunny, temps in mid-60s

Video Credit: KMBC - Duration: 01:37s - Published
Tuesday will be sunny, temps in mid-60s

Tuesday will be sunny, temps in mid-60s

Temperatures will fall back into the 40s Monday evening.

We'll see plenty of sunshine Tuesday with highs in the mid-60s.

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Tuesday will be sunny, temps in mid-60s

FAIR CONDITIONS AFTER THE SUNGOES DOWN.DRILLING TONIGHT -- GRILLINGTONIGHT?SHOULD BE PERFECT.LOW TEMPERATURES FOR TOMORROWMORNING.42 WITH A NORTH WIND BLOWING IN.44, OUT TOWARD OTTAWA.MOSTLY CLEAR CONDITIONS AND AFAIRLY LIGHT WIND.NOT TALKING ABOUT A FROST ORFREEZE WITH TEMPERATURES LIKETHIS.WE SHOULD BOUNCE BACK IN THEAFTERNOON HOURS.TAKE OUT TUESDAY -- ANY ERRANDSWHETHER IT IS THAT OR GROCERYSHOPPING LOOKING GOOD.PROBABLY 46 DEGREES FORBREAKFAST.60 DEGREES AT LUNCH.70’S ON THE KANSAS SIDE.MISSOURI SIDE, MID TO UPPER 60’SAND 70’S FURTHER SOUTH.HERE IS FIRST ALERT FUTURE SCAN.RAIN SHOWERS MOVING IN FROM THEWEST.BY NOON, THEY WILL START TOLINEUP OVERHEAD.FURTHER SOUTH, 6:00 P.M.

ONWEDNESDAY.A FEW SHOWERS WILL MAKE IT WITHTHE PASSAGE OF ANOTHER FRONTALSYSTEM.EXCLUSIVE FIRST ALERT NINE DAYFORECAST COMES INTO VIEW.A LOOK AT OUR TEMPERATURES.48 DEGREES.65 ON WEDNESDAY.AN IMPACT DAY.SATURDAY, 64 DEGREES.SUNDAY, 66.47-67 ON MONDAY.UPPER 60’S FOR TUESDAY AND




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