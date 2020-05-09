Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Police: Woman Killed, Husband Critically Injured In Delaware Cemetery Shooting

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:57s - Published
Police: Woman Killed, Husband Critically Injured In Delaware Cemetery Shooting
The shooter was found dead in the woods.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Police: Woman Killed, Husband Critically Injured In Delaware Cemetery Shooting

"LIVE FROM THE CBS BROADCASTCENTER IN PHILADELPHIA", THIS ISCBS-3 "EYEWITNESS NEWS" ON THECW PHILLYTRAGIC NEW DETAIL IT'STONIGHT.85 YEAR-OLD WOMAN IS DEAD AFTERSHE WAS SHOT IN A DELAWARECEMETERY.HER 86-YEAR-OLD HUSBAND IS NOWFIGHTING FOR HIS LIFE IN THEHOSPITALI'M UKEE WASHINGTON.THE GUNMAN WAS FOUND DEAD AFTERA GUN BATTLE WITH POLICE.THE COUPLE THAT WAS SHOT WEREVISITING DELAWARE VETERANSMEMORIAL CEMETERY IN BEAR.THEY WERE ARE FROM MARYLAND.POLICE SAY THE 29-YEAR-OLDGUNMAN SHOT THEM BOTH AND TOOKOFF IN THE WOODS NEAR THEBRENNAN ESTATES.SOME NEIGHBORS TOLD TO SHELTERIN PLACE.OTHERS IS HAD0 EVACUATE.SINCE THEY'VE BEEN ALLOWED HOME.ACCORDING TO DELAWARE STATETROOPERS GUNMAN WAS FOUND WITH AGUNSHOT WOUND.CONFIRM RIGHT NOW IT WASSELF-INFLICTED OR ONE FROM ANOFFICER.STARTED THE INVESTIGATION ATTHIS POINT.NO POLICE WERE HURT.THE NAME OF THE GUNMAN HAS NOTBEEN RELEASED.




You Might Like


Tweets about this

toxic_rainbow_6

Toxic Siege @Pastortomw @BuckSexton Oh, and what about the children killed in Sandy Hook? Oh, what about the woman who was just… https://t.co/apT1fZ67f2 7 hours ago

WeCharge1951

We Charge Genocide “ 22-year old war veteran, was shot to death in Atlanta, Georgia, by police & a civilian as he drove a white man to… https://t.co/L1tMT6ZPmv 10 hours ago

ZEBIEzebs

Debie Debs I’m watching a documentary where a woman wanted to kill her husband. And the dude she hired was working with the po… https://t.co/js0Sdd0SVj 17 hours ago

NakyagabaJ

Nakyagaba Josephine Police arrest woman who killed her husband by hitting him with a brick on the head https://t.co/v2rBaiMUj3 https://t.co/dShrd5a5TX 3 days ago

AnnetKamya

Kamya Annet Police arrest woman who killed her husband by hitting him with a brick on the head https://t.co/S4ERy99y9u https://t.co/8oiP1wbgsq 3 days ago

matookerepublic

Matooke Republic Police arrest woman who killed her husband by hitting him with a brick on the head https://t.co/JjyTP8sxUo 4 days ago

CynthiaNkuna

Mpumi RT @RiotAndAttackSA: #sapsMP Nelspruit: Provincial Commissioner, Lt Gen Zuma condemns an incident of domestic violence in which a 39yr-old… 4 days ago

RiotAndAttackSA

RIOT & ATTACK info South Africa #sapsMP Nelspruit: Provincial Commissioner, Lt Gen Zuma condemns an incident of domestic violence in which a 39yr-o… https://t.co/dQA1GxRzlE 4 days ago


Recent related videos from verified sources

Delaware State Police ID Maryland Couple Killed In Cemetery Shooting [Video]

Delaware State Police ID Maryland Couple Killed In Cemetery Shooting

Delaware State Police have identified the Maryland couple killed in a shooting at a veterans cemetery last Friday.

Credit: WJZ Baltimore     Duration: 00:27Published
Delaware State Police Identify Man Who Allegedly Killed Maryland Couple In Cemetery Shooting As Sheldon Francis [Video]

Delaware State Police Identify Man Who Allegedly Killed Maryland Couple In Cemetery Shooting As Sheldon Francis

Delaware State Police have identified the man they say fatally shot an Elkton, Maryland, couple at a veterans cemetery in Bear, Delaware, on Friday morning.

Credit: WJZ Baltimore     Duration: 00:29Published