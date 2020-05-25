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Senior Shout Outs: Winthrop High, Dennis-Yarmouth Regional, Western New England State

Video Credit: WCVB - Duration: 01:21s - Published
Senior Shout Outs: Winthrop High, Dennis-Yarmouth Regional, Western New England State
We're honoring some deserving seniors with a shout out.
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♪KATIE: WITH GRADUATIONCEREMONIES ON HOLD, WE WANTED TOGIVE SOME DESERVING SENIORS ASHOUT OUT.STARTING WITH SOPHIE OWEN FROMWINTHROP HIGH.SOPHIE WAS IN THE NATIONAL HONORSOCIETY AND WILL BE STUDYINGNURSING AT UMASS LOWELL.DOUG: PERHAPS THE GREATEST HIGHSCHOOL AND ALL OF MASSACHUSETTSGIVES A BIG CONGRATULATIONS TOGARRETT PROVENCHER.GARRETT IS GRADUATING FROMDENNIS-YARMOUTH REGIONAL HIGHSCHOOL -- GO DOLPHINS -- WHEREHE WAS CAPTAIN OF THE D.Y.

COLORGUARD, IN THE CHORUS ANDORCHESTRA AND ON THE STUDENTCOUNCIL.HE’S HEADED TO PLYMOUTH STATE TOSTUDY MUSIC EDUCATION.HIS PARENTS -- A LOT YOUNGERTHAN ME -- ARE ALSO D.Y.

ALUMS,CLASS OF 1990.KATIE: I THINK YOU KNOW WHO ELSEIS AN ALUM OF THAT SCHOOL.AND FINALLY, CONGRATULATIONS TODYLAN WRIGHT FROM GROVELAND.DYLAN IS GRADUATING FROM WESTERNNEW ENGLAND UNIVERSITY WITH ADEGREE IN BIOMEDICALENGINEERING.WOW.THESE KIDS ARE IMPRESSIVE.WE’LL KEEP SHARING AS MAY SENIORSHOUT OUTS AS WE CAN EVERYMORNING ON THE EYEOPENER.THE MUSIC RAN OUT.DOUG: SORRY, I WANTED TO TALKABOUT D.Y.IT W





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