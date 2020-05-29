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Mayor urges peaceful demonstrations after Saturday’s unrest

Video Credit: 41 Action News - Duration: 05:53s - Published
Mayor urges peaceful demonstrations after Saturday’s unrest
KC Mayor urges peaceful demonstrations after Saturday’s unrest
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THIS MORNING MANY AREWAKING UP TO SEE THEDAMAGE AROUND THEPLAZA.AND THERE ARE MOREPROTESTS PLANNED FORLATER TODAY.RIGHT NOW, KANSAS CITYMISSOURI MAYOR QUINTONLUCAS JOINS US LIVE.FIRST QUESTION, WHATARE YOUR THOUGHTS ASYOU SEE HOW LASTNIGHT'S PROTEST ENDED?- CONCERNS HAVE BEENEXPRESSED ABOUTOUTSIDERS CAUSING THEVIOLENT.

WE KNOW 50PEOPLE WERE ARRESTEDYESTERDAY.ANY IDEA HOW MANY OFTHOSE PEOPLE ARELOCAL?- HOW DO YOU THINKPOLICE HANDLED THEPROTESTERS LAST NIGHT?- WHAT ARE HOPING FO- CONCERNS HAVE BEENEXPRESSED ABOUTOUTSIDERS CAUSING THEVIOLENT.

WE KNOW 50PEOPLE WERE ARRESTEDYESTERDAANY IDEA HOW MANY OFTHOSE PEOPLE ARELOCAL?- HOW DO YOU THINKPOLICE HANDLED THEPROTESTERS LAST NIGHT?- WHAT ARE HOPING FORAT TODAY'S PROTEST?-WHAT IS YOUR MESSAGEFOR POLICE AND FOR TCITIZENS?THANK YOU SO MUCH FOYOU TIME THIS MORNIN



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