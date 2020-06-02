Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Another protest planned for tonight in Boston

Video Credit: WCVB - Duration: 01:45s - Published
Another protest planned for tonight in Boston
Black Lives Matter have organized a march followed by a die-in in Boston.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

SERA: DOWNTOWN CROSSING ONE OFTHE AREAS HIT SUNDAY NIGHT.MORE AND MORE STORES AREBOARDING UP THEIR WINDOWSBECAUSE OF THE DAMAGE DONE.-MOTHFROM ANY MORE THAT MIGHT BREAKOUT.BLACK LIVES MATTER ORGANIZING ARALLY IN FRANKLIN PARK.ORGANIZERS SAY A MARCH ANDDIE-IN ARE PLANNED AFTER THERALLMILITARY POLICE WITH THENATIONAL GUARD WERE SEEN ROAMINGDOWNTOWN.THE INCREASED PRESENCE FOLLOWSSUNDAY’S PEACEFUL MARCH ANDPROTEST FROM NUBIAN SQUARE TOTHE STATEHOUSE.THOUSANDS MARCHED THROUGH THESTREET CALLING FOR JUSTICE.IT WASN’T UNTIL HOURS AFTER THATTHAT VIOLENCE AND LOOTING BROKEOUT.MAYOR WAHL SAYS THAT WAS NOTWHAT THE CITY NEEDED.MAYOR WALSH: SOME OF THOSESTORES HAVE BEEN HURT BADLY BYTHE PANDEMIC AND WERE ON THEVERGE OF COMING BACK.THEY ARE FIGHTING TO SURVIVE ANDTHEIR WORKERS ARE FIGHTING TOSUPPORT THEIR FAMILIES.SERA: BUSINESSES SPENT MUCH OFYESTERDAY CLEANING UP ANDBOARDING WINDOWS BECAUSE OF THEDAMAGE AND THE PREPARATION OFFOR POTENTIAL RIOTING.TODAY POSSIBLE WILL NOT ONLY BEIN THE NAME OF GEORGE FLOYD BUTOTHER VICTIMS OF POLICEIN




You Might Like


Tweets about this

morfey222

Kissy RT @jtbrg: we need to relieve jail supporters that stayed overnight. we have hundreds of people locked up at 1 police plaza, 77th precinct… 19 minutes ago

jtbrg

#FreeThemAll #CancelRent we need to relieve jail supporters that stayed overnight. we have hundreds of people locked up at 1 police plaza, 7… https://t.co/8naS56SbPm 1 hour ago

MA_News_Videos

MA TV News Another protest planned for tonight in Boston - WCVB Boston https://t.co/2Ham6ImoNy 4 hours ago

kawy

kawy 📚 #BlackLivesMatter @annehelen More from last night's protest in Midland; there's another protest planned tonight… https://t.co/vuW34hEeun 12 hours ago