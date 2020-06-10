Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

World War II veteran gets birthday surprise
Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 01:12s - Published
World War II veteran gets birthday surprise
World War II veteran gets birthday surprise
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

A VETERAN GOT AN UNEXPECTEDSUPRISE FOR HIS BIRTHDAY!

ONSATURDAY━ FAMILY ANDCOMMUNITY MEMBERS IN MONKTON,MARYLAND CELEBRATED ''ORVILLEHUGHES'' BIRTHDAY ALONG WITHSERVICE MEMBERS FROM THEMARYLAND NATIONAL GUARD ARMYBAND WHO CAME OUT TO PERFORMFOR HIM.

HUGHES TURNS 99 YEAOLD TOMORROW.

THE CELEBRATIONSTARTED AT NOON.

FRIENDS ANDFAMILY MEMBERS STOPPED BY TOWISH HIM A HAPPY BIRTHDAY.17:07━ 17:33 ''It waswonderful to see good friendscome out on a beautiful daylike today... it was worth 27years of active duty.'' HUGHESSERVED OUR COUNTRY FORYEARS.

HE IS A KOREAN WAR ANDWORLD WAR TWO VETERAN AND HEIS ALSO A PURPLE HEARTRECIPIENT.WE ARE THE VOICE FORVETERNS....ON OUR WEBSITE━YOU CAN SEE STORIES WE'VE DONETHAT IMPACT OUR VETERANS ANDWE'RE ALWAYS LOOKING FOR STORYIDEAS.

IF YOU HAVE ONE━EMAIL US AT STORY IDEAS ATW━━━R DO





Tweets about this

29thCAB

29thCABMDNG RT @MDNG: It's a big day for one WWII veteran, Orville Hughes, who turned 99 today! Hughes served in the @usarmy for 27 years & as a thank… 8 hours ago

MDNG

MD National Guard It's a big day for one WWII veteran, Orville Hughes, who turned 99 today! Hughes served in the @usarmy for 27 year… https://t.co/mD41y72LyA 8 hours ago

WMAR2News

WMAR-2 News A local World War II veteran gets birthday surprise. https://t.co/ltEuUvSFcf 1 day ago


Related videos from verified sources

Army Vet Celebrates 100th Birthday [Video]

Army Vet Celebrates 100th Birthday

Frank Wendzel flew in World War II.

Credit: CBS2 LA     Duration: 00:22Published
Charles joins tributes to soldiers caught up in ‘forgotten Dunkirk’ [Video]

Charles joins tributes to soldiers caught up in ‘forgotten Dunkirk’

The Queen’s piper has led commemorations involving more than 500 players in a tribute to thousands of Scots killed or captured during “the forgotten Dunkirk” 80 years ago. The Second World War..

Credit: PA - Press Association STUDIO     Duration: 00:47Published
Veteran's Voice: Surprise for a WW2 veteran [Video]

Veteran's Voice: Surprise for a WW2 veteran

A local veteran celebrating another trip around the sun, getting a very special surprise. People came together to make sure this veteran's birthday was not forgotten.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 02:07Published