Chuba Hubbard, Mike Gundy meet, post video promising change

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WELCOME INTO SPORTSEVERYBODYWELCOME INTO SPORTSEVERYBODY..
CRISIS AVERTEDIN STILLWATER..
EARLIERTODAY..
MIKE GUNDY'SPOLITICAL LEANINGS..
HAD HISBEST PLAYER THREATENINGBOYCOTT..
TONIGHT..
ITAPPEARS WE HAVE ARESOLUTION..WILD STORY..
THIS PICTUREOF GUNDY, AFTER A WEEKENDFISHING TRIP..
POSTED TOSOCIAL MEDIA TODAY..
GUNDYWEARING AN "O-A-N" T-SHIRT..THAT'S THE ONE AMERICA NEWSNETWORK..
--A PRO TRUMPCABLE CHANNEL--..
BACK INAPRIL..
GUNDY SAID HE'D BEENWATCHING THE NETWORK..
ANDFOUND IT 'REFRESHING'..CHUBA HUBBARD..
NOT A FAN..THE ALL AMERICAN RUNNINGBACK..
TWEETING THIS TODAY..QUOTE..
"I WILL NOT STANDFOR THIS..
THIS ISCOMPLETELY INSENSITIVE TOEVERYTHING GOING ON INSOCIETY, AND IT'SUNACCEPTABLE..
I WILL NOT BEDOING ANYTHING WITH OKLAHOMASTATE UNTIL THINGSCHANGE"..
BUT TONIGHT..GUNDY AND HUBBARD..MEETING..
AND RECORDINGTHIS VIDEO, WHICH HAS BEENVIEWED NEARLY 2 MILLIONTIMES..
HUBBARD'S MESSAGE.."CHANGE IS COMING..
IPROMISE YOU THAT"..OF COURSE, SOCIAL MEDIA..NEVER SATISFIED..
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