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Chuba Hubbard, Mike Gundy meet, post video promising change
Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 01:48s - Published
Chuba Hubbard, Mike Gundy meet, post video promising change
Chuba Hubbard, Mike Gundy meet, post video promising change
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WELCOME INTO SPORTSEVERYBODYWELCOME INTO SPORTSEVERYBODY..

CRISIS AVERTEDIN STILLWATER..

EARLIERTODAY..

MIKE GUNDY'SPOLITICAL LEANINGS..

HAD HISBEST PLAYER THREATENINGBOYCOTT..

TONIGHT..

ITAPPEARS WE HAVE ARESOLUTION..WILD STORY..

THIS PICTUREOF GUNDY, AFTER A WEEKENDFISHING TRIP..

POSTED TOSOCIAL MEDIA TODAY..

GUNDYWEARING AN "O-A-N" T-SHIRT..THAT'S THE ONE AMERICA NEWSNETWORK..

--A PRO TRUMPCABLE CHANNEL--..

BACK INAPRIL..

GUNDY SAID HE'D BEENWATCHING THE NETWORK..

ANDFOUND IT 'REFRESHING'..CHUBA HUBBARD..

NOT A FAN..THE ALL AMERICAN RUNNINGBACK..

TWEETING THIS TODAY..QUOTE..

"I WILL NOT STANDFOR THIS..

THIS ISCOMPLETELY INSENSITIVE TOEVERYTHING GOING ON INSOCIETY, AND IT'SUNACCEPTABLE..

I WILL NOT BEDOING ANYTHING WITH OKLAHOMASTATE UNTIL THINGSCHANGE"..

BUT TONIGHT..GUNDY AND HUBBARD..MEETING..

AND RECORDINGTHIS VIDEO, WHICH HAS BEENVIEWED NEARLY 2 MILLIONTIMES..

HUBBARD'S MESSAGE.."CHANGE IS COMING..

IPROMISE YOU THAT"..OF COURSE, SOCIAL MEDIA..NEVER SATISFIED..



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kenkircher1

Party of One 💔 🐱 🛶 🚭 🌊 RT @maddenifico: Bravo Chuba! For people who don't understand why Oklahoma State coach Mike Gundy wearing an OAN shirt is so offensive to… 2 seconds ago

MorganDavii

Morgan🏒🏁⚾️ RT @YahooSports: "After enabling Mike Gundy for years, Oklahoma State has earned latest round of mockery." From @PeteThamel ➡️ https://t.c… 4 seconds ago

MSRegiGirl

🏵RegiGirl🧜🏽‍♀️ RT @espn: Oklahoma State's Chuba Hubbard, the nation's leading rusher last season, tweeted that he "won't be doing anything for Oklahoma St… 13 seconds ago

DrLanley

Dr. Lanley RT @dhookstead: Oklahoma State football star Chuba Hubbard is boycotting the program because head coach Mike Gundy wore an OAN t-shirt. We… 16 seconds ago

DejonHolmes

D. RT @BleacherReport: Oklahoma State running back Chuba Hubbard says he won’t associate himself with the school after head coach Mike Gundy w… 16 seconds ago

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Oscar Rivera🤜Coach RT @usatodaysports: .@DanWolken explains the divide between Oklahoma State running back Chuba Hubbard and head coach Mike Gundy and the ram… 19 seconds ago

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MillerTime RT @MarshallLevy14: 𝙄𝙈𝙋𝙊𝙍𝙏𝘼𝙉𝙏: @OklahomaStateSI spoke with current and former players to get a feel for the climate of the #OkState footbal… 26 seconds ago

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Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2     Duration: 01:57Published