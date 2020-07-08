Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Overland Park to fund Crisis Intervention Training for all police officers
Video Credit: 41 Action News - Duration: 02:20s - Published
Overland Park to fund Crisis Intervention Training for all police officers

Overland Park to fund Crisis Intervention Training for all police officers

Crisis Intervention Training will begin for all Overland Park Police Officers next year.

It comes after a more than two year push from the mother of a fatally shot teen.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

THE IDEA IS TO SAVELIVES.WITH THAT GOAL,OVERLAND PARK HAS NOWDECIDED TO GIVE ALL ITSPOLICE OFFICERS CRISISINTERVENTION TRAINING...OR C-I-T.IT COMES AFTER A MOMHAS BEEN PUSHING FORTHAT GOAL FOR OVER TWOYEARS FOLLOWING theshooting death of her son.41 ACTION NEWS I-TEAMREPORTER ANDY ALCOCKHAS THE EXCLUSIVESTORY.DOORBELL VIDEO SHOWSFORMER OVERLAND PARKPOLICE OFFICER CLAYTONJENISON RESPONDING TOA WELFARE CHECK CALLON 17 YEAR OLD JOHNALBERS IN 2018.AS THE GARAGE STARTSTO OPEN, JENISON PULLSHIS GUN OUT OF HISHOLSTER BEFORE THETEEN STARTS TO BACK UPIN THE FAMILY MINIVAN.JENISON ULTIMATELYFIRED HIS WEAPON 13TIMES AND KILLED JOHNALBERS.JENISON CLAIMED THEBOY TRIED TO RUN HIMOVER.HE WAS CLEARED OFWRONGDOING and nevercharged with a crime, BUTJENISON, UNLIKE ABOUTHALF OF THE OVERLANDPARK POLICEDEPARTMENT'S OFFICERSAT THE TIME, DID NOT HAVECRISIS INTERVENTIONTRAINING OR C-I-T.IT'S BEEN A POINT OFCONTENTION FOR THETEEN'S MOM SHEILAALBERS EVER SINCE.SHEILA ALBERS/JOHN'S MOTHER"And I have pushed on ChiefDonchez to get all of ourofficers CIT trained."HOWEVER UNTIL VERYRECENTLY, OVERLANDPARK POLICE CHIEF FRANKDONCHEZ DIDN'T SUPPORTCRISIS INTERVENTIONTRAINING FOR HIS ENTIREPOLICE FORCE.BUT OVERLAND PARK CITYCOUNCILMAN CHRISNEWLIN, CHAIR OF THEMENTAL HEALTH TASKFORCE, SAID THE CHIEFCHANGING HIS MIND PAVEDTHE WAY FOR A MAJORBREAKTHROUGH.AT MONDAY NIGHT'S CITYCOUNCIL MEETING, CITYMANAGER BILL EBEL SAIDHE WILL FIND THE $80-THOUSAND DOLLARSNEEDED IN THE POLICEDEPARTMENT'S BUDGETTO HAVE CRISISINTERVENTION TRAININGFOR ALL THE CITY'SOFFICERS BEGINNINGNEXT YEAR.CHRIS NEWLIN/OVERLAND PARKCITY COUNCIL"We came out with a big winand that's progress."NEWLIN DIDN'T GETEVERYTHING HE WANTED.HIS ORIGINAL PROPOSALIN ADDITION TO THETRAINING WAS TO HAVE ANEW C-I-T UNIT COMPLETEWITH A SERGEANT,OFFICERS AND SOCIALWORKERS AT A COST OF$2.2 MILLION DOLLARS.AN INCREASE IN THEPROPERTY TAX RATEWOULD HAVE PAID FOR IT.THE COUNCIL VOTEDDOWN THAT PROPOSAL.BUT NEWLIN SAIDCOMMITTING TO THETRAIING IS A BIG FIRSTSTEP;CHRIS NEWLIN/OVERLAND PARKCITY COUNCIL"100 percent, it's going tosave lives."EVEN THOUGH IT'S TOOLATE FOR HER SON,SHEILA ALBERS AGREES.OVERLAND PARK WILLBECOME JUST THESECOND JOHNSONCOUNTY CITY TO HAVE ALLITS OFFICERS C-I-TTRAINED, JOININGROELAND PARK.I'M INVESTIGATOR ANDYALCOCK, 41 ACTION NEWS.WE REACHED OUT TOOVERLAND PARK POLICECHIEF FRANK DONCHEZFOR REACTION TO THETRAINING DECISION.




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

Christopher Columbus statues taken down in two Chicago parks [Video]

Christopher Columbus statues taken down in two Chicago parks

Under Mayor Lori Lightfoot’s orders, two statues of Christopher Columbus were taken down from both Grant Park and Arrigo Park in Little Italy. This comes a week after protests at one of the monuments..

Credit: WGN     Duration: 02:09Published
Man Tries to Cartwheel out of Police Custody [Video]

Man Tries to Cartwheel out of Police Custody

Occurred on July 21, 2020 / Orlando, Florida, USAInfo from Licensor: "This man was blocking traffic in a car park and then tried to get away from the police by cartwheeling. It didn't work."

Credit: Viral Hog Content     Duration: 01:45Published
Sportspersons to get online training in Punjab [Video]

Sportspersons to get online training in Punjab

Punjab sports coaches to provide online training to the players amid the COVID-19 crisis. Director of Sports Department of Punjab, Devinder Pal Singh Kharbanda directed coaches to ensure smooth online..

Credit: ANI     Duration: 02:04Published