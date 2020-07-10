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Gov. Ducey extends eviction protections deadline to Oct. 31
Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 00:55s - Published
Gov. Ducey extends eviction protections deadline to Oct. 31

Gov. Ducey extends eviction protections deadline to Oct. 31

Arizona Gov.

Doug Ducey is scheduled to spoke to members of the media today as the state continues its fight against COVID-19.

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THE FIRST EVIDENCE OF A TRENDIN THE RIGHT DIRECTION.

HESAYS -- THE DAILY NUMBER OFCASES HAS FLATTENED THIS WEEK-- AND THE PERCENT OF POSITIVETESTS IS TRENDING DOWNWARD.

HESTRESSES THAT THIS GOOD NEWSIS BECAUSE ARIZONANS ARESTAYING HOME -- WEARING MASKS-- AND SOCIAL DISTANCING.

THEGOVERNOR SAYS HE'S CONTINUINGTO WORK WITH THE STATESUPERINTENDENT -- TO MAKE SURESCHOOLS CAN RESUME IN-PERSONCLASSES IN A TIMELY -- BUTSAFE MANNER.

THE STATE -- ISALSO EXTENDING COVID-19EVICTION PROTECTION -- WHICHWAS SET TO EXPIRE NEXT WEEK.

ANEW EXECUTIVE ORDER EXTENDINGTHE EVICTION MORITORIUM ONRESIDENTIAL EVICTIONS UNTILOCT.

31ST.

GOVERNOR DUCEYADDED -- IN TOTAL -- STATE ANDLOCAL GOVERNMENTS HAVE MADEMORE THAN 80-MILLION DOLLARSAVAILABLE TO HELP RENTERS ANDPREVENT HOMELESSNESS DURINGTHIS PANDEMIC.




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Credit: ABC15 Arizona     Duration: 02:29Published