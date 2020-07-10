Gov. Ducey extends eviction protections deadline to Oct. 31

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THE FIRST EVIDENCE OF A TRENDIN THE RIGHT DIRECTION.
HESAYS -- THE DAILY NUMBER OFCASES HAS FLATTENED THIS WEEK-- AND THE PERCENT OF POSITIVETESTS IS TRENDING DOWNWARD.
HESTRESSES THAT THIS GOOD NEWSIS BECAUSE ARIZONANS ARESTAYING HOME -- WEARING MASKS-- AND SOCIAL DISTANCING.
THEGOVERNOR SAYS HE'S CONTINUINGTO WORK WITH THE STATESUPERINTENDENT -- TO MAKE SURESCHOOLS CAN RESUME IN-PERSONCLASSES IN A TIMELY -- BUTSAFE MANNER.
THE STATE -- ISALSO EXTENDING COVID-19EVICTION PROTECTION -- WHICHWAS SET TO EXPIRE NEXT WEEK.
ANEW EXECUTIVE ORDER EXTENDINGTHE EVICTION MORITORIUM ONRESIDENTIAL EVICTIONS UNTILOCT.
31ST.
GOVERNOR DUCEYADDED -- IN TOTAL -- STATE ANDLOCAL GOVERNMENTS HAVE MADEMORE THAN 80-MILLION DOLLARSAVAILABLE TO HELP RENTERS ANDPREVENT HOMELESSNESS DURINGTHIS PANDEMIC.
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