Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Tense meeting on reforming police
Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 01:43s - Published
Tense meeting on reforming police
Tense meeting on reforming police
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

POLICE DEPARTMENT..

HE SAYS ITWOULD PROTECT BOTH POLICE ANDCITIZENS - BUT THE COUNTY'SPOLICE CHIEF SAYS SOME OFTHOSE PROPOSALS COULD PUT HEROFFICERS IN DANGER.

WMAR-2NEWSOUTSIDE COUNTY POLICEHEADQUARTERS WITH MORE ON WHATTURNED OUT TO BE A PRETTYHEATED COUNTY COUNCIL MEETING.THEREABOUT POLICE REFORM SINCE THEDEATH OF GEORGE FLOYD INMINNEAPOLIS.

AND IT BROUGHT ONA SPIRITED DEBATE LAST NIGHTDURING THE BALTIMORE COUNTYCOUNCIL MEETING.

COUNCILMANJULIAN JONES INTRODUCE A BILLTHAT WOULD CREATE NEWGUIDELINES FOR POLICE OFFICERSAND ENFORCE POLICIES ALREADYON THE BOOKS.

DURING THEMEETING& JONES ACCUSED POLICECHIEF MELISSA HYATT OF NOTDOING ENOUGH TO HOLD HEROFFICERS ACCOUNTABLE& ANDSUGGESTED THAT SHE IS NOTWILLING TO WORK WITH THEM ONREFORM.

HYATT ARGUED SHE ISOPEN TO ACCOUNTABILITY ANDOVERSIGHT& BUT DOES NOT WANTIT DONE AT THE EXPENSE OF HEROFFICERSTHAT SOME OF WHAT IS IN THEBILL IS ALREADY IN THE WORKS&WHILE OTHERS ARE EXISTINGPOLICIES.

AMONG THE ITEMS INTHE BILL& MAKING CHOKEHOLDSILLEGAL& REQUIRING OFFICERS TOREPORT EXCESSIVE USE OF FORCE&AND MORE DE- ESCALATIONTRAINING.

JUST LAST MONTH&HYATT AND COUNTY EXECUTIVEJOHNNY OLSZEWSKI INTRODUCED AFEW POLICE REFORM POLICIES&LIKE CREATING A DATABASE OFPOLICE COMPLAINTS& ANDREPORTING EXCESSIVE USE OFFORCE.

HYATT SAYS WHILE SHEEMBRACES THE SPIRIT OF THEBILL& SHETHE LANGUAGE IN IT COULD PUTPOLICE IN DAN




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

Sacramento Leaders Discuss Police Reform Plans [Video]

Sacramento Leaders Discuss Police Reform Plans

The Sacramento City Council held their much-anticipated meeting surrounding possible police reform in the City of Sacramento Wednesday.

Credit: CBS 13 Sacramento     Duration: 02:11Published
Reimagining police: Denver community meeting tonight [Video]

Reimagining police: Denver community meeting tonight

Reimagining police: Denver community meeting tonight

Credit: 7News - The Denver Channel     Duration: 01:06Published
Couple Pulls Guns On Protesters Cutting Through Their Private Neighborhood [Video]

Couple Pulls Guns On Protesters Cutting Through Their Private Neighborhood

A group of protesters in St. Louis walked on a private street on Sunday to demonstrate outside the mayor's home. The protesters opposed Mayor Lyda Krewson's decision to publish the names and addresses..

Credit: Wochit     Duration: 00:40Published