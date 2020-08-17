Girls Athletic Leadership School opens in Las Vegas
Girls Athletic Leadership School opens in Las Vegas
A new school is opening in the Las Vegas area on Monday explicitly designed for middle school girls.
Visit ktnv.com to learn more about the Girls Athletic Leadership School.
SPECIFICALLY FOR MIDDLE SCHOOLGIRLS.THE GIRLS ATHLETIC LEADERSHIPSSCHOOL WAS FOUNDED BY A MOM WHOFELT HER DAUGHTERS WERE BEINGOVERLOOKED IN CLASS.SO SHE STARTED A SCHOOL THATFOCUSES ON GIVING SPECIALATTENTION TO YOUNG GIRLS.2:42-2;54 IT HELPS THEM FINDTHEIR VOICE IN MIDDLE SCHOOL,LEARN SELF ADOVACY, LEARNLEADERSHIP SKILLS AND BE ACTIVELEADERS IN OUR COMMUNITY.135 STUDENTS HAVE ALREADYENROLLED.RIGHT NOW STUDENTS HAVE ANOPTION OF LEARNING ONLINE ORGOING INTO THE BOYS AND GIRLSCLUB NEAR FLAMINGO AND MARYLANDTO DO THEIR SCHOOL WORK.THERE ARE PLEXIGLASS BARRIERSIN PLACE AT THE GRILS AND BOYSCLUB FOR SOCIAL DISTANCING.IF YOU ARE INTERESTED INLEARNING MORE-- WE WILLPOST MORE INFORMATION ONLINE ATKTNV DOT COM.ADLIB TOSS TO JB