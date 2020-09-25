Chabad of Palm Beach Gardens observing Yom Kippur safely
Chabad of Palm Beach Gardens observing Yom Kippur safely
Chabad of Palm Beach Gardens is observing Yom Kippur while offering multiple ways to participate safely.
SUNDOWN TONIGHT SYNAGOGUES AREFINDING NEW WAYS TO REACH OUTTO THE FAITHFUL DURING THEPANDEMIC.
MANY HOLDINGSERVICES A LITTLE DIFFERENTLYTHIS YEAR WITH COVID-19 SAFETYPRECAUTIONS IT WILL FEATURESOCIALLY DISTANT SEATING BOTHAND INDOORS AND OUT“TO CELEBRATE THE YOM KIPPURHOLIDAY ON ONE OF THE LEVELS.WHETHER THEY WANT TO BECOMPLETELY AT HOME, WHETHERTHEY WANT TO BE AT A BRIEFOUTDOOR SERVICE OR WHETHERTHEY ARE ABLE TO COME IN FORAN INDOOR TRADITIONALSERVICE” YOM KIPPUR CONTINUESTHROUGH SUNDOWN MOND