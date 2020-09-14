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Chabad Tucson to remember Jewish victims of COVID-19 during Yom Kippur

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 00:59s - Published
Chabad Tucson to remember Jewish victims of COVID-19 during Yom Kippur

Chabad Tucson to remember Jewish victims of COVID-19 during Yom Kippur

Chabad Lubavitch of Tucson will hold a special synagogue service during Yom Kippur to remember Jewish victims of COVID-19 Monday.

TOMORROW.

IT'S CONSIDERED THEHOLIEST DAY -- IN THE JEWISHCALENDAR.

YOM KIPPUR MEANS"DAY OF ATONEMENT" AND REFERSTO THE ANNUAL JEWISHOBSERVANCE OF FASTING, PRAYER,AND REPENTANCE.

TO MEMORIALIZETHE JEWISH COVID-19 VICTIMS --CHABAD TUCSON WILL DO A NAMEREADING -- DURING A PRAYER FORTHE DEPARTED TOMORROW.

DURINGYOM KIPPUR WE HAVE SOMETHINGCALLED THE YIZKOR SERVICEWHICH IS A MEMORIAL SERVICEFOR THOSE WHO HAVE BEENDEPARTED SADLY THIS YEAR THATLIST IS VERY LONG BECAUSETHERE IS OVER ONE THOUSAND TWOHUNDRED JEWISH VICTIMS FROMTHE CORONA VIRUS THAT HAVEBEEN RECORDED AND WE'LL BEREADING THEM ALL DURING OURMEMORIAL SERVICE PAYINGTRIBUTE TO THERE SOULS AND TOTHE LIVES THAT HAVE BEEN LOST.USUALLY -- YOM KIPPUR INCLUDESIN-PERSON SERVICES -- BUT --THIS YEAR MANY JEWISH LEADERSARE ENCOURAGING PEOPLE FOLLOWCOVID-19 SAFETY GUILDELINESAND ABSTAIN FROM LARGEGATHERINGS.WE'LL HAVE ON




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