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Man arrested after shooting at LVMPD officers

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:42s - Published
Man arrested after shooting at LVMPD officers

Man arrested after shooting at LVMPD officers

43-year-old Shane Justin Loyd was arrested Monday night for the shooting.

More: https://www.ktnv.com/news/crime/las-vegas-police-say-man-started-shooting-at-them-shooter-at-large

EARLIER THIS WEEK.THEY SAY THIS BODY CAMERA VIDEOSHOWS HOW IT STARTED.NATS OF GUN FIRE "SHOTS FIRED.SHOTS FIRED."THIS HAPPENED MONDAY NEARTROPICANA AND JONES.ACCORDING TO POLICE..THE SUSPECT..43-YEAR-OLD SHANE LOYDAPPROACHED OFFICERS FROM BEHINDAND FIRED IN THEIR DIRECTION.THAT'S WHEN THE OFFICER SHOTBACK.POLICE SAY LOYD RAN AWAY..AND LEFT HIS GUN AND CLOTHES INA DUMPSTER.HE WAS LATER ARRESTED BY ADIFFERENT PATROL OFFICER.LOYD IS FACING A NUMBER OFCHARGES INCLUDING ATTEMPTEDMURDER.NO OFFICERS WERE INJURED.PRESIDENT DONALD TRUMP'S SON...DONALD TRUMP JUNIOR...




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