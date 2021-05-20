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Thursday, May 20, 2021

Get the Facts on the Vax: Kansas City doctors answer your questions about the COVID-19 vaccine

Credit: KMBC
Duration: 00:47s 0 shares 2 views
Get the Facts on the Vax: Kansas City doctors answer your questions about the COVID-19 vaccine
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IF YOU WANT TO GO.KMBC9 VIEWERS HAVE BEEN VERYBUSY AND WE APPRECIATE ITSENDINGN I THEIR QUESTIONS ABOUTTHE CORONAVIRUS VACCINES.WE’RE TAKGIN THOSE QUESTIONS TODOCTORS AT SAINT LUKE’S TO GETYOU THE FACTS ON THE FACTS.HERE’S ONE QUESTION OF YOU ORHAD ARE THERE CERTAIN PEOPLE WHOSHOULD NOT GET THE VACCINE?REALLY THE ONLY INDIVIDUALS WHOSHOULD NOT RECEIVE THE VACCINEARE THOSE WHO HAVE HAD A SERIOUSALLERGIC REACTION AFTER APREVIOUS DOSE OR PEOPLE WHO HAVEA KNOWN ALLERGY TO ANY COMPONENTOF THE VACCINES AND THIS WOULDTYPICALLY BE POLYETHYLENE GLYCOLIN THE CASE OF THE VISOR.MODERNA VACCINES AND POLYSORBATEINTHE CASE OF THE J&J VACCINESCURIOUS ALLERGIC REACTION TOEITHER THESE COMPONENTS AREQUITE RARE.WE’RE ENTERING A DIFFERENTQUESTION ABOUT

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