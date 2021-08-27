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Global Edition
Friday, September 3, 2021

Boston's indoor mask mandate going into effect

Credit: WCVB
Duration: 00:38s 0 shares 1 views

Boston's indoor mask mandate going into effect
Boston's indoor mask mandate going into effect
A mask mandate goes into effect in Boston on Friday for public buildings.

YOU NEED TO KN.OWMATT, GOOD MORNING.MATT: GOOD MORNING.STARTING AT 8:00 THIS MORNING,YOU WILL NEED TO MASK UP INSIDEMANY BOSTON BUILDINGS.THE MANDATE APPLIES TO EVERYONETWO AND OLDER.FACE COVERINGS WILL BE REQUIREDIN BUSINESSES, VENUES OR OTHERSPOTS OPEN TO THE PUBLIC.THEY CAN BE TAKEN OFF WHEILEATING OR DRINKING.COVERINGS WILL ALSO BE REQUIREDWHILE DANCING OR HITTINGHE TM.GYIT DOES NOT APPLY TO PRIVATERESIDENCES OR WORKACSPES.THE CITY SAYING PROACTIVE ACTIONIS BEING TAKEN PARTLBEY CAUSEMORE THAN 50,000 COLLEGESTUDENTS FROM ACROSS THE C

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