141 new COVID-19 cases, 7 more deaths reported in San Luis Obispo County
PRIZE.
CALIFORNIA LOTTERY WILLNOT KNOW THE IDENTITY OF THEWINNER UNTIL HE OR SHE CLAIMSTHE PRE.IZTHERARE E 7 NEW COVID-19 DEATHSIN SAN LUIS OBISPO COUNTY.TH BATRINGS THE DEATH TOTAL TO300.
31 FOR THE ENTIREPANDEMIC.
THERE ARE ALSO 141NEW COVID-19 CASES CONFIRMEDSINCE FRIDAY.
21 RESIDENTS AREIN THE HOSPITAL WITH THE VIRUSAND 3 ARE IN THE ICU.
BOTH OFTHOSE NUMBERS ARE DOWN SCEINLAST REPORT IN SANTA BARBARACOUNTY.
ONE NEW DEATWAHREPORTED TODAY.
THERE ARE 65NEW COVID-19.
CASES IN THEACTIVE CASE.
COUNT IS 3.