People Show November 10, 2021
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TONIGHT ON PEOPLE... PAUL RUDD'S WIFE JULIE'S SURPRISING REACTION TO HIM BEING NAMED SEXIEST MAN ALIVE.

WHICH FORMER SEXIEST MAN DOES PAUL GET MISTAKEN FOR AND WHY LADY GAGA HAD SO MUCH TROUBLE PLAYING HER LATEST ROLE...