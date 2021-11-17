People Show November 10, 2021

TONIGHT ON PEOPLE... PAUL RUDD'S WIFE JULIE'S SURPRISING REACTION TO HIM BEING NAMED SEXIEST MAN ALIVE.
WHICH FORMER SEXIEST MAN DOES PAUL GET MISTAKEN FOR AND WHY LADY GAGA HAD SO MUCH TROUBLE PLAYING HER LATEST ROLE...
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TONIGHT ON PEOPLE... ADELE'S 'ONE NIGHT ONLY.' HER DIVORCE, 100 POUND WEIGHT LOSS, FINDING LOVE AGAIN, AND WHY SHE STOPPED..
America To Buy Enough of , Pfizer’s COVID-19 Pills, for 10 Million People.
'The New York Times' reports the
Biden..