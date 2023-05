Black Lotus Movie (2023) - Rico Verhoeven, Rhona-Lee Shimon, Frank Grillo

Black Lotus Movie trailer HD (2023) - Plot Synopsis: An ex-special forces operative wages a one man war through the streets of Amsterdam to rescue his friend's daughter from the local crime syndicate.

Director : Todor Chapkanov Writer: Tad Daggerhart Stars: Rico Verhoeven, Frank Grillo, Marie Dompnier