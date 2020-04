You Might Like

Tweets about this

Justin Bieber, Michael Buble Among Canadian Stars Covering 'Lean on Me' for COVID-19 Relief

Watch Justin Bieber, Michael Bublé, Avril Lavigne and more sing 'Lean on Me' together | CBC Music

Justin Bieber and Michael Buble cover Bill Withers for Canadian coronavirus relief event