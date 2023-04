‘God Is A Bullet’, Starring Maika Monroe, Nikolaj Coster-Waldau & Jamie Foxx, Lines Up Theatrical Release In June

Patriot Pictures and XYZ Films have brought on Wayward Entertainment to release Nick Cassavetes action-thriller God Is A Bullet. Maika Monroe, Nikolaj Coster-Waldau, Karl Glusman, January Jones, Paul Johansson, David Thornton and Jamie Foxx star in the movie, which producers say will have a wide…



