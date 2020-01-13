Suspect killing dogs in Lehigh Acres

THREAT TO KILL... AND A COUNT OFATTEMPTING TO CONDUCT A MASSSHOOTING.LEE COUNTY DEPUTIES ARE ON THELOOKOUT FOR A MAN THEY SAY ISKILLING PEOPLE’S DOGS IN LEHIGHACRES.ACCORDING TO CRIME STOPPERS...THE MAN HAS KILLED THREE DOGS SOFAR.INVESTIGATORS SAY THEY THIHE’S PUTTING ANTIFREEZE INTO DOGFOOD CANS.THEY SAY HE IS EITHER PUTTING ITIN FRONT OF PEOPLE’S HOUSES,NEAR WHERE YOUR PETS CAN GET IT,OR FEEDING IT TO DOGS WHO HAVEGOTTEN OUT OF THEIR HOMES.DEPUTIES SAY THEIR SUSPECT IS ALIGHT-SKINNED MAN... BETWEENFIVE-EIGHT AND FIVE-NINE... WITHA CLOSELY TRIMMED BEARD.THEY SAY HE ALSO DRIVES A NEWER,DARK-GREEN COR