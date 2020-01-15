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Conor McGregor fight this weekend

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:45s - Published < > Embed
Conor McGregor fight this weekend

Conor McGregor fight this weekend

Conor McGregor is back in the ring this weekend at T-Mobile Arena.

The fighter has been relatively quiet about his return to the ring.

He will be fight Cowboy on Saturday.
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Conor McGregor fight this weekend

IN MIXED MARTIAL ARTS WILL MAKEHIS RETURN TO THE U-F-C THISWEEKEND -- AND HE WILL DOIT RIGHT HERE IN LAS VEGAS.CONOR MCGREGOR IS STAYINGRELATIVELY QUIET AHEAD OF HISRETURN TO THE OCTAGON.HE'S SET TO FIGHT DONALD"COWBOY" CERRONE ON SATURDAYNIGHT RIGHT HERE AT T-MOBILEARENA.CERRONE HOLDS THE RECORDS FORMOST FIGHTS AND WINS IN U-F-CHISTORY.MCGREGOR'S LAST FIGHT WAS ALOSS TO KHABIB...IN OCTOBER 2018.BOTH WERE SUSPENDED AFTER THATFIGHT, AND MCGREGOR THENANNOUNCED HIS RETIREMENT INMARCH 2019.THAT SETS THE STATE FOR THISIS THIS SATURDAY AT 7 --AVAILABLE ON PAY PER VIEW.BAGGAGE FEES-VJET BLUE DOESN'T THINK YOU'REPAYING ENOUG



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