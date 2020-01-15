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Tulsa Basketball blows out #20 Memphis, 80-40

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 01:16s - Published < > Embed
Tulsa Basketball blows out #20 Memphis, 80-40

Tulsa Basketball blows out #20 Memphis, 80-40

Elijah Joiner scores 21 points and grabs 8 rebounds as Tulsa Basketball blows out #20 Memphis, 80-40.

It's the largest margin of victory for TU Hoops in win over a nationally-ranked opponent.
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Tulsa Basketball blows out #20 Memphis, 80-40

EVERYBODY..

WITH A LOT ONTHE LINE..

--1ST PLACE INTHE AMERICAN CONFERENCE--..AND FACING A TERRIFICOPPONENT..--NATIONALLY-RANKEDMEMPHIS--..

T-U HOOPS..ANSWERED THE BELL TONIGHT..DELIVERING MAYBE THE MOSTIMPRESSIVE PERFORMANCE OFTHE FRANK HAITH ERA, SOFAR..BIG CROWD AT THE REYNOLDSCENTER..

T-U..

FACING PENNYHARDAWAY, AND NUMBER 20MEMPHIS..

-- AND FROM THEVERY START..

THIS THING, WASALL T-U..

JERIAH HORNE..--BEST PLAYER ON THE FLOORTONIGHT--..

DOING THINGS WEDIDN'T KNOW HE COULD DO..REVERSE LAY-UP..

AND NOW INTRANSITION..

NUMBER 41..DOING MICHAEL JORDAN-STUFF..21 POINTS, 8 REBOUNDS FORHORNE..

-- T-U'S MATCHUPZONE..

ON POINT TONIGHT..LOOK AT ELIJAH JOINER..--GREAT HELP DEFENSE--..REMINDING PRECIOUS ACHUWA..THAT 'REJECTION IS A PART OFLIFE'..

-- LATER..

FRESHMANISAIAH HILL..

--SOSMOOTH--..

THE STEP-BACKTHREE CAPS A 12-2 RUN..TULSA LEADS, 26-10..

-- ANDTHEY WEREN'T DONE..

JOINER..A RARE THREE-BALL..

THEGOLDEN HURRICANE..ABSOLUTELY DOMINATING THISBALLGAME..

IT WAS 40-17 ATTHE HALF..

T-U CRUISES HOMEFOR AN 80-39 VICTORY..--THEY DOUBLED 'EM UP!!--..THIS TEAM IS NOW 5-AND-1 INLEAGUE PLAY..

AND TRENDINGUP..

WHAT A WIN..KANSAS BASKETBALL'S SILVIO




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