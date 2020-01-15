Tulsa Basketball blows out #20 Memphis, 80-40

EVERYBODY..
WITH A LOT ONTHE LINE..
--1ST PLACE INTHE AMERICAN CONFERENCE--..AND FACING A TERRIFICOPPONENT..--NATIONALLY-RANKEDMEMPHIS--..
T-U HOOPS..ANSWERED THE BELL TONIGHT..DELIVERING MAYBE THE MOSTIMPRESSIVE PERFORMANCE OFTHE FRANK HAITH ERA, SOFAR..BIG CROWD AT THE REYNOLDSCENTER..
T-U..
FACING PENNYHARDAWAY, AND NUMBER 20MEMPHIS..
-- AND FROM THEVERY START..
THIS THING, WASALL T-U..
JERIAH HORNE..--BEST PLAYER ON THE FLOORTONIGHT--..
DOING THINGS WEDIDN'T KNOW HE COULD DO..REVERSE LAY-UP..
AND NOW INTRANSITION..
NUMBER 41..DOING MICHAEL JORDAN-STUFF..21 POINTS, 8 REBOUNDS FORHORNE..
-- T-U'S MATCHUPZONE..
ON POINT TONIGHT..LOOK AT ELIJAH JOINER..--GREAT HELP DEFENSE--..REMINDING PRECIOUS ACHUWA..THAT 'REJECTION IS A PART OFLIFE'..
-- LATER..
FRESHMANISAIAH HILL..
--SOSMOOTH--..
THE STEP-BACKTHREE CAPS A 12-2 RUN..TULSA LEADS, 26-10..
-- ANDTHEY WEREN'T DONE..
JOINER..A RARE THREE-BALL..
THEGOLDEN HURRICANE..ABSOLUTELY DOMINATING THISBALLGAME..
IT WAS 40-17 ATTHE HALF..
T-U CRUISES HOMEFOR AN 80-39 VICTORY..--THEY DOUBLED 'EM UP!!--..THIS TEAM IS NOW 5-AND-1 INLEAGUE PLAY..
AND TRENDINGUP..
WHAT A WIN..KANSAS BASKETBALL'S SILVIO