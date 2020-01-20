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Doug Pederson Pulling For Andy Reid To Win First Super Bowl

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:47s - Published < > Embed
Doug Pederson Pulling For Andy Reid To Win First Super BowlLesley Van Arsdall reports.
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Doug Pederson Pulling For Andy Reid To Win First Super Bowl

BOTH SCHOOLS ARE REVIEWING THEINCIDENT TO SEE IF ANY PLAYERSSHOULD BE PUNISH.WE ARE NOW NINE DAYS AWAYFROM SUPER BOWL 54 IN MIAMIAND A LOT OF EAGLES FANS WILLBE PULLING FOR THE CHIEFS.BECAUSE THEY ARE LED BYFORMER EAGLES COACH ANDY REID.ONE EAGLE KNOWS BIG RED,ALL TOO WELL AND THAT IS COACHDOUG PEDERSON.HE TALK ABOUT HIS FORMER BOSS.LESLIE'S HERE TO HE WILL TO USMORE.NOTHING BUT LOVE THERE.NOTHING BUT LOVE.WE FORGET ANDY REID HAD A BIGHAND IN THE EAGLES SUPER BOWLCHAMPIONSHIP, FIRST HE DIDTELL JEFFERY LURIE HE SHOULDHIRE DOUG PEDERSON AS HEADCOACH AND HE DID DRAFT SEVERALPLAYERS THAT PLAYED A KEY PARTIN THE CHAMPIONSHIP, ANDY HASTHE SEVENTH MOST WINS IN NFLHISTORY BUT THE GUY AHEAD OFHIM HAVE AT LEAST TWOCHAMPIONSHIP.SO BIG RED LOOKS TO GET RID OFTHAT LABEL ON BEST COACH INTHE TO WIN A CHAMPIONSHIP WHENCHIEFS PLAY 49ERS IN MIAMI ANDHIS FORMER PLAYER DOUGPEDERSON CHEERING FOR HIM,FINALLY TO WIN THAT SUPERBOWL.I'M EXCITED FOR HIM.I'M PULLING FOR HIM.HE IS A BIG REASON WHY I'M THEHEAD COMPANY FOOTBALL COACH INPHILADELPHIA BUT I'M ROOTINGHARD FOR COACH REID.OBVIOUSLY A LICENSING TIMECOMING, 15 YEARS SINCE HE HASBEEN BACK IN THIS GAME.I THINK IT JUST GOES TO SHOWHOW HARD IT TOYS GET BACK TOTHAT CHAMPIONSHIP LEVEL.I'M PULLING FOR HIM AND CHIEFSAND HOPEFULLY THEY WILL PULLIT OUT.I KIND OF JOKE LIKE HEY DOYOU HAVE ANY ADVICE FOR YOURFORMER MENTOR.HE SAID NOT THAT I CAN TELLANDY.I WAS TALKING TOUR SPORTSPRODUCER SAUL STOKES.DICK VERMEIL LOST.HE WITH EVENT TO ANOTHER TEAMWITH THE RAMS AND HE WON.PEOPLE WERE CHEERING FOR DICKVERMEIL THEN.SAME KIND OF THING HERE.



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