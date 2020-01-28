Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

Cystic Fibrosis patients face food insecurity

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 02:30s - Published < > Embed
Cystic Fibrosis patients face food insecurityCystic Fibrosis patients face food insecurity
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Cystic Fibrosis patients face food insecurity

CYSTIC FIBROSIS CANSPEND THOUSANDSOF DOLLARS EACHMONTH FOR THEIRNEEDEDMEDICATIONS.

ANDSOMETIMES THATMEANS THEY CAN'TAFFORD THE FOODTHEY NEED FORTHEIR SPECIALIZEDDIET.SIX ON YOUR SIDE'SJESSICA TAYLORSHOW US THEALARMING RATE OFC-F PATIENTSBATTLING FOODINSECURITY.SAINT LUKE'S RAN ASTUDY SEVERALYEARS BACK ANDFOUND A THIRD OFTHEIR CHILDREN ANDHALF OF THEIRADULTS WITH CYSTICFIBROSIS WEREFOOD INSECURE.TO TRY AND FILLTHAT OBVIOUS NEED,THEY ESTABLISHED AFOOD PANTRY FORTHEIR PATIENTSRIGHT INSIDE THEIRCLINIC."VERY EXPENSIVE, ITCAN BE, YOU HAVETO DO A LOT OFDIGGING TO PAY FORTHE MEDSCYSTIC FIBROSISCARRIES A HEFTYPRICE TAG.

ANDSOME PATIENTS FINDAFTER PAYING FORTHEIR DAILYMEDICATIONS ANDRESPIRATORYTREATMENTS.

THEYCAN'T AFFORD A TRIPTO THE GROCERYSTORE."IT'S NOT UNUSUALFOR PATIENTS TOHAVE EITHEROCCASIONAL ORONGOINGDIFFICULTIESAFFORDING FOODTHE CLINIC FOUND ATHIRD OF CHILDRENAND NEARLY HALF OFTHEIR ADULTPATIENTS ARE FOODINSECURE.

NOW, ST.LUKE'S STOCKSTHEIR SHELVES WITHESSENTIALS FORPATIENTS IN NEEDS."SO THIS IS WHEREWE KEEP OUR FOODFOR OUR PANTRY.HAZELNUT SPREADS,PEANUT BUTTER,THINGS LIKE THAT"IT STARTED AFTERADMITTING A TEEN TOTHE HOSPITALAROUNDTHANKSGIVING TIMEIN 2012.

AND THEYWEREN'T IN A RUSHTO GET HOME FORTHE HOLIDAY."THEY SAID, OHPLEASE I'M BEINGFED HERE, AND WEALL WENT OH MYGOSH.

WE HAD ASENSE OF WHO WASFOOD INSECURE INOUR CLINIC ANDTHAT JUST HIT ITHOME FOR US"PEOPLE WITH C-FGENERALLY NEED AHIGHER CALORIE, FATAND SODIUM DIET."JUST NEEDING TOEAT MORE CALORIESMEANS THEY'REUSUALLY GOING TONEED TO EAT AHIGHER QUANTITY OFFOOD OR FOODSTHAT ARE MORECALORIE AND FATDENSE AND IT'S NOTUNUSUAL FOR THOSETO BE MOREEXPENSIVE FOODSBEING FOODINSECURE' DOESN'TMEAN THESE AREPEOPLE LIVINGBELOW THE POVERTYLINE; IT'S TYPICALLYPEOPLE WHO DON'THAVE ROOM IN THRDGET AT CERTAINPOINTS IN TIME.RACHEL HAS FOUNDTHE PROGRAM TO BEEXTREMELY USEFULFOR THIS REASON."IT KIND OF FILLS INTHOSE SPACESWHERE I HAVE TOSPEND THE MONEYON MEDS ORTREATMENTS FORAPPOINTMENTCOPAYS, IT KIND OFTAKES THAT LITTLEPIECE THAT YOUDON'T HAVE FORGROCERIES OR FOODAND FILLS IN THOSESPOTS"MATIAS ALSO WORKSWITH FAMILIES WHOUSE FOOD STAMPSAND COMMUNITYFOOD PANTRIES BUTSAYS IT'S NOTALWAYS ENOUGH."IN FOOD STAMPS,FAMILIES CANT GETEXTRA JUSTBECAUSE THEY HAVEAN ADDITIONALNUTRITIONAL NEED,SO THAT'S A GREATAND FIXEDRESOURCE BUT IT'SJUST NOT ENOUGHTHEY RECEIVED AGRANT IN 2018 FORMORE DATACOLLECTION ANDPARTNERING WITHNON-PROFITS TOBATTLE FOODINSECURITY.FOR FOOD, THECLINIC PARTNERSWITH THE ST LUKESCHILDRENSADMINISTRATION ANDTHE W.

FISHFOUNDATION.

DIXIEAND KIMBERLY FROMTHE CLINIC ARE ALSOON A NATIONALCOMMITTEE TOTACKLE FOODINSECURITY AROUNDTHE NATION FOR C-FPATIENTS.REPORTING INSTUDIO JESSICATAYLOR




You Might Like


Tweets about this

IdahoOnYourSide

6 On Your Side RT @StLukesAnita: "Cystic Fibrosis patients face food insecurity." How @StLukesHealth is actually keeping #healthcare costs down by providi… 25 minutes ago

StLukesAnita

Anita Kissée "Cystic Fibrosis patients face food insecurity." How @StLukesHealth is actually keeping #healthcare costs down by p… https://t.co/IdEoAWVL9i 28 minutes ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.