RTC receives grant to fight human trafficking

AND R-T-C JUST RECEIVED A 160-THOUSAND GRANT - FROM THEFEDERAL GOVERNMENT TO FIGHTAGAINST HUMAN TRAFFICKING..THE MONEY WILL BE USED TO TRAINBUS DRIVERS....TRANSITAMBASSADORS AND OTHERS ON HOWTO SPOT A HUMAN TRAFFICKINGVICTIM..1:13 PUBLIC TRANSPORTATIONSERVES AS A KEY NETWORK FORPEOPLE WHO ARE TRYING TOIDENTIFY VICTIMS OF HUMANTRAFFICKING.2:12 IT WILL MAKE OURTRANSPORTATION SYSTEM AND OURTRANSPORTATION NETWORK A SAFEPLACE.AFTER VICTIMS ARE IDENTIFIED,THEY'LL BE PLACED IN EMERGENCYHOUSING.- WHERE COUNSELING AND OTHERSERVICES WILL BE AVAILABLE..NEVADA RANKS 7-TH IN THECOUNTRY WHEN IT COMES TO THENUMBER OF HUMAN WHEN IT COMESTO THE NUMBER OF HUMAN