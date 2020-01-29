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RTC receives grant to fight human trafficking

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:41s - Published < > Embed
RTC receives grant to fight human trafficking

RTC receives grant to fight human trafficking

January is National Slavery and Human Trafficking Prevention Month and the Regional Transportation Commission of Southern Nevada just received a $160,000 grant from the federal government to fight against human trafficking.

The money will be used to train bus drivers, transit ambassadors and others on how to spot a human trafficking victim.
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RTC receives grant to fight human trafficking

AND R-T-C JUST RECEIVED A 160-THOUSAND GRANT - FROM THEFEDERAL GOVERNMENT TO FIGHTAGAINST HUMAN TRAFFICKING..THE MONEY WILL BE USED TO TRAINBUS DRIVERS....TRANSITAMBASSADORS AND OTHERS ON HOWTO SPOT A HUMAN TRAFFICKINGVICTIM..1:13 PUBLIC TRANSPORTATIONSERVES AS A KEY NETWORK FORPEOPLE WHO ARE TRYING TOIDENTIFY VICTIMS OF HUMANTRAFFICKING.2:12 IT WILL MAKE OURTRANSPORTATION SYSTEM AND OURTRANSPORTATION NETWORK A SAFEPLACE.AFTER VICTIMS ARE IDENTIFIED,THEY'LL BE PLACED IN EMERGENCYHOUSING.- WHERE COUNSELING AND OTHERSERVICES WILL BE AVAILABLE..NEVADA RANKS 7-TH IN THECOUNTRY WHEN IT COMES TO THENUMBER OF HUMAN WHEN IT COMESTO THE NUMBER OF HUMAN




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