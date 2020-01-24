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Joel Embiid Shushes Crowd After Hitting 3-Pointer In Sixers' Win

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:20s - Published < > Embed
Joel Embiid Shushes Crowd After Hitting 3-Pointer In Sixers' WinDon Bell reports.
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Joel Embiid Shushes Crowd After Hitting 3-Pointer In Sixers' Win

BUT IT WILL WARM UP BACK TOTHE 50'S NEXT WEEK.UM, UM, UM, THAT IS WEWILL, THANKS VERY MUCH.DON BELL JOINS US NOWGOING TO THE BREAK YOU HADEMBIID AND THE WORD TRADE INTHE SAME SENTENCE.I HATE THIS STORY.I HATE EVERYTHING THAT HASHAPPENED OVER LAST 24 HOURSREGARDING THIS TEAM.OKAY, ALL RIGHT.EXPLAIN IT MY FRIEND.COOLER HEADS NEED TOREVEAL.SIXERS ARE UNDERACHIEVING, JOEL EM BEAT ISPOUTING AND HEAD COACH BRETTBROWN HAS INSTALLED BENSIMMONS JUMP SHOOTING RIDDLE.ESPN, BRIAN WIN WINHORSEDROPPED THE FUTURE OF THEPROCESS.ONE OF THE CONVERSATIONTHAT IS PEOPLE ARE STARTING TOHAVE IN THE LEG WILL THEY MOVEEMBIID?IS WHAT THE PRICE.WHERE WOULD HE GO?I'M NOTING TO GO GET INTO THATBUT PEOPLE ARE TALKING ABOUTTHAT.I DON'T THINK THAT THEY WITHDO THAT WITHOUT MAKINGADJUSTMENT TO THE HEAD COACH.SUCH A RADICAL THING.BUT THE FACT THAT WE ARE INMID-FEBRUARY AND THE PEOPLETHAT WORK IN THE LEAGUE WHOHAVE TO PREPARE IN ADVANCE AREMULLING OVER JOEL EMBIIDPOTENTIALLY COMING TO MARKETWHETHER THAT IS TRUE OR NOT,JOSH HARRIS CAN COME ON THISPOD CAST AND DENY IT IF HEWANTS BUT FACT PEOPLE ARETALKING BIT IS NOT GOOD.UM-HMM.NOT GOOD AT ALL.AND THEN THERE IS THIS LASTNIGHT JELL EMBIID WAS BOOED INTHEIR WIN OVER BULLS.CRITICAL FOURTH QUARTER THREEAND THEN SHHS THE CROWD.HE WAS SEEN SAYING SHUT THEBLEEP UP.JOE JOE FINISHED WITH 28POINTS, 12 BOARDS AND TRIED TOEXPLAIN IT AWAY AFTER THEGAME.I'M JUST PLAYING BASKETBALLAND JUST GETTING BACK TOMYSELF.JUST PLAYING BASKETBALL ANDJUST TRYING TO DOMINATE.I JUST LEARNED BIT I WILLSPEAK TO JOE TO LEARN WHATHAPPENED.I THINK IN GENERAL IT GOESLIKE THIS.THIS CITY IS A UNIQUELY AND WELOVE IT AGGRESSIVE CITY.LOOK AT HOW THEY HANDLE THEIRSTARS FROM CARSON WENTZ TOHARPER, TO JOEL EMBIID, YOU



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