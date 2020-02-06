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Standard Poodle From Northampton County Wins Best In Show At Westminster

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:50s - Published < > Embed
Standard Poodle From Northampton County Wins Best In Show At WestminsterThe top dog is from our area!
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Standard Poodle From Northampton County Wins Best In Show At Westminster

OFFICIALS TO CLOSE ALL ROADSLEAD TO GO MOUNT RAINERNATIONAL PARK.HERE IS SOME GOOD NEWS NEWTOP DOG FROM OUR AREA.BEST IN SHOW IS CROWN AT 144THANNUAL WEST MINISTER KENNELCLUB DOG SHOW IN NEW YORKCITY.CONGRATULATIONS GO TO SIBA THEBLACK STANDARD MOOD FROMNORTHAMPTON COUNTY SHE WONGRAND PRIZE LAST NIGHT ATMADISON SQUARE GARDEN.SIBA WON BEST OF BREED FORSTAN AND POODLE AND THEN TOOKFIRST PLACE IN THE NONSPORTINGGROUP BEFORE WINNING BEST INSHOW.HER HANDLER SAYS HERPREPARATION GOES BEYONDGROOMING.THIS IS HER FINAL SHOW.SHE HAS BEEN OUT FOR TWO YEARSCAMPAIGNING UP AND DOWN THECOAST OUT IN THE MIDDLE OF THECOUNTRY.WE HAVE BEEN SHOWING EVERYWEEK.NEARLY 3,000 DOGS FROMAROUND THE WORLD COMPETED FORTHE PRIZE, SIBA WAS AWARDED A



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