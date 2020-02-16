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Marqavious McCatty makes first court appearance

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:43s - Published < > Embed
Marqavious McCatty makes first court appearance

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He is one of two Royal Palm Beach men who have been arrested in the 2017 slaying of a man whose girlfriend also died after giving birth to their twins three days later.
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Marqavious McCatty makes first court appearance

ONE OF TWO ROYAL PALM BEACHMEN ARRESTED IN THE 2017SLAYING OF A MAN WHOSEGIRLFRIEND ALSO DIED AFTERGIVING BIRTH TO THEIR TWINSAPPEARD IN COURT TODAY.34-YEAR OLD MARQAVIOUS MCCATTYWAS ARRESTED FRIDAY NIGHT.MCCATTY AND 28-YEAR OLDLAWRENCE PADGETT - ARE CHARGEDIN THE DEATH OF 26-YEAR OLDJEVAUGHN SUCKOO AT RENAISSANCEAPARTMENTS OFF MILITARY TRAILBACK ON JULY 11, 2017.

SUCKOOAND STEPHANIE CACERES HAD A21- MONTH DAUGHTER.

THREE DAYSAFTER SUCKOO'S DEATH, SHE GAVEBIRTH TO TWINS ON JULY 14 BUTDIED 12 DAYS LATER FROMCOMPLICATIONS FROM AC-SECTION.

MCCATTY WAS ORDEREDHELD ON 250-THOUSAND DOLLARBAIL.WE'RE WORKING TO LEA




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