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Free self defense class for Watsonville kids

Video Credit: KSBW - Duration: 02:12s - Published < > Embed
Free self defense class for Watsonville kids

Free self defense class for Watsonville kids

Watsonville Police Activities League (PAL) is offering a FREE Self Defense class for kids 5-7 years old.

Classes will be held every Saturday from 10-10:45 a.m.

At 130 Rodriguez St.

Signing up is super easy!

Just give PAL a call at 831-763-4147, to find more information on completing an application, or visit their website at watsonvillepal.org WATSONVILLE PAL Turning youth into champions - Turning champions into leaders watsonvillepal.org to download, print and sign the application.

Free teen classes are also offered every Tuesday and Thursday at 4:45 p.m.

At 130 Rodriguez St.

The teen class will offer volunteer hours to help High School students with senior community service requirements.
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Free self defense class for Watsonville kids

TO SEVEN YEARS OLD...ACTION NEWSREPORTER ALANI LETANG...TAKES US TO CLASSWHERE KIDS OFF ALLDIFFERENTBACKGROUNDS AREPUSHING THROUGH ALLOBSTACLES...## JAXSON CASTILLO-SELFDEFENSE PARTICIPANTCLIP#1275 14:31:41 I WENTTO KARATE CLASS AND I METYOU....YES YOU DID MEETME.." BUTT TO14:31:55 SO I WENT HERESO I CAN PRACTICE," SACASTILLO-PARENTCLIP#1276 14:34:30:12 MYSON HAS HIGH FUNCTIONINGAUTISM 14:34:34 IT WAS ACHALLENGE TO FIND HIMSOMETHING, BASEBALL WASTOO SLOW..FOOTBALL HADTHE CRAZY PARENTS, HESEEMS TO REALLY LIKE THISON THE FIRST DAY," JAXSONCASTILLO AND A DOZENOTHER LITTLEHEROES---FIVE TO SEVENYEARS OLD-- ARE KICKINGTHEIR WAY THROUGHSELF DEFENSE CLASSESIT'S A SKILL SET...NEVER TOO SOON TOLEARN.MARK VASQUEZ-INSTRUCTOR CLIP# 127714:40:32 "B/C OUR KIDS GOOFF TO COLLEGE AND STARTLIVING THERE OWN LIVES.AND YOU WANT THEM TOLIVING THERE OWN LIVES.AND YOU WANT THEM TOHAVE THAT SKILL TO BE ABLETO PROTECT THEMSELF,"NATSCLIP#1264 @14:19:18HANDS UP BUDDY..KNEEEUP AND PUSH AWAY..CLIP#1264 @14:19:18HANDS UP BUDDY..KNEEEUP AND PUSH AWAYPERFECT..PERFECT,"14:19:23 MARK VASQUEZ-INSTRUCTOR CLIP# 127714:40:46 "THEY ARE NOTANYTHING COMPLICATED,THAT'S NOT WHAT I TEACH.

ITEACH BASIC SKILLS THATYOU CAN USE AS SOON ASTHEY WALK OUT OF THISROOM," GETTING THEM INTHE ROOM....INSTRUCTORS SAY....STARTS WITH PARENTSPHYSICALLY BRINGINGTHEIR KIDS TO CLASS.MARK VASQUEZ-INSTRUCTOR CLIP# 127714:40:02 "IF YOU LET THEKIDS SAY, 'NO I DON'T WANTTO GET UP ON A SATURDAYOR I DON'T WANT TO GOTHURSDAY AFTER SCHOOL..THEY ARE NOT GOING TOGO, THEY'RE NOT.ISABELLA VASQUEZ-INSTRUCTOR CLIP# 127714:39:18 "MY DAD MAKESUS GO TO CLASSES TOPREPARE FOR ANYTHING TOCAN HAPPEN,"....ESPECIALLY FOR KIDSLIKE JAXSON....SARA CASTILLO-PARENTCLIP#1276 14:34:54 I THINKIT'S GOING TO BE PRETTYHELPFUL, YOU HAVE THESTIGMA WITH KIDS WITHAUTISM AND WHO ARE ONTHE SPECTRUM IS BEINGBULLIED.

I THINK IT'LL BE AWATSONVILLE EVERYSATURDAY MORNING...WITH A ONE-TIME 15DOLLAR REGISTRATIONFEE THERE ARE ALSOA FREE TEEN CLASSESOFFERED TO KIDS 9YEARS OLD TO 17 YEARSOLD.THOSE ARE OFFEREDAT THE WATSONVILLE"PAL", TUESDAY ANDTHURSDAY EVENING....###




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bebi59

José RT @ksbw: Free self defense class for Watsonville kids https://t.co/408haHP6bw 9 hours ago

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KSBW Action News 8 Free self defense class for Watsonville kids https://t.co/408haHP6bw 9 hours ago

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holloway RT @FSUPolice: We are offering two FREE self-defense classes Wed 2/26 7:00PM – 8:30PM McCarthy Center Forum Wed 3/11 7:00PM – 8:30 PM McC… 14 hours ago

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Supreme #MIAMI PULL UP TOMORROW. BRING THE BABIES. FREE SELF DEFENSE CLASS. @MalikAllah #GAMEBREDSYSTEMS https://t.co/Wf16QduqAo 1 day ago

ian_zell

Ian RT @DACCNMSU: Free Women's Self-Defense Class. Call or email to reserve your spot! 575-528-7029 or nelsond@nmsu.edu https://t.co/BWoHMGcKxN 1 day ago


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