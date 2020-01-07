Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Air BnB could come to downtown Henderson

Air BnB could come to downtown Henderson

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:08s - Published < > Embed
Air BnB could come to downtown Henderson

Air BnB could come to downtown Henderson

NEWS: Henderson City Council will consider an ordinance expanding short term rental access to the Downtown district.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Air BnB could come to downtown Henderson

CITY COUNCIL WILL CONSIDERALLOWING SHORT TERM RENTALSLIKE AIR B- N-B DOWNTOWN - ATTODAY'S CITY COUNCIL MEETING.13 ACTION NEWS REPORTER SEANDELANCEY IS LIVE RIGHT NOW ONWATER STREET - - WITH HOW THATCOULD CHANGE THE DOWNTOWNLANDSCAPE.SEAN?ROSS - KALYNA - - THE POTENTIALFOR AIR BNB IN TOWN IS ALREADYCHANGING DOWNTOWN IN A WAY.THE MAN BUILDING THIS HOME-ATTACHED A GARAGE APARTMENT -- AND PLANS TO RENT IT OUT ASSOON AS HE CAN.HISTORIC DOWNTOWN WATER STREETCOULD SEE - A SHIFT INBUSINESS PROSPECTSIN THE NEAR FUTURE BEYOND THEECLECTIC SHOPS YOU NORMALLYSEE...(NATS: COFFEE) LIKE PUBLICWORKS COFFEE BAR.THE OWNER OF WHICH - - ISALREADY PLANNING TO CAPITALIZEON THE NEW MARKET - WITH THISDEVELOPMENT IN PROCESS.WYNDOM KIMSEY/DOWNTOWN BUSINESSOWNER "TO BE ABLE TO USE THATAREA FOR AN AIR BNB WOULD BEAWESOME." RIGHT NOW - HE CAN'TLEGALLY HOST A SHORT TERMRENTAL DOWNTOWN.CITY COUNCIL LEGALIZED THERENTALS INRESIDENTIAL AREASIN JULY - - BUT COMMUNITYDEVELOPMENT DIRECTOR MICHAELTASSI SAYS THEY LEFT DOWTOWNOUT ON PURPOSE.MICHAEL TASSI/COMMUNITYDEVELOPMENT DIRECTOR "IN THISCASE, A DOWNTOWN MASTER PLANWAS ESTABLISHED TO ALLOW MOREFLEXIBILITY FOR DEVELOPMENTDOWNTOWN.IT WAS JUST ITS OWN SEPARATECODE." CITY COUNCIL COULD VOTETO EXPAND THAT ACCESS TO THEPARTIES - LIMITS ON LENGTH OFSTAY - - AND A COMLAINTRESPONSE TEAM ON CALL 27/7 TOCRACK DOWN ON VIOLATIONS.TASSI "IT JUST MADE MORE SENSETO ESTABLISH MORE CLEAR RULESHE SAYS CITY HALL IS THE AREASBIG DRIVER - - WHICH CAN LEAVETHE AREA A LITTLE BARREN - WHENWORKERS STAY HOME.KIMSEY "HAVING A WEEKEND CROWDHERE WOULD REALLY CHANGE IT."CITY COUNCIL WILL CAST THEIRFINAL VOTE ON THIS AT THEIRCITY COUNCIL MEETING THISEVENING.SEAN DELANCEY - 13 ACTIONNEWS.




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Short term rentals like Air BnB's taking over tourist communities [Video]Short term rentals like Air BnB's taking over tourist communities

Short term rentals like Air BnB's taking over tourist communities like Sedona.

Credit: Rumble     Duration: 02:23Published

Air BnB prices go up for playoff game [Video]Air BnB prices go up for playoff game

Air BnB prices go up for playoff game

Credit: Rumble     Duration: 02:25Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.