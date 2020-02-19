Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > The 2019 World Series champion Washington Nationals first full squad workout

The 2019 World Series champion Washington Nationals first full squad workout

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:02s - Published < > Embed
The 2019 World Series champion Washington Nationals first full squad workoutThe 2019 World Series champion Washington Nationals first full squad workout
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

The 2019 World Series champion Washington Nationals first full squad workout

TROPHY AFTER A GREAT POSTSEASON RUN..... HOWEVER, THEDEFENDING CHAMPS ARE FIGHTINGFOR ATTENTION IN THEIR OWNSPRING TRAINING HOME...FIRST FULL SQUAD WORKOUT FORTHE NATS TODAY AT FIT TEAMBALL PARK OF THE PALMBEACHES... USUALLY IT'S THECHAMPS GETTING ALL THE PRESSAND ATTENTION GOING IN TO THEFOLLOWING SEASON... NOT THECASE WITH THE NATS... ALL THEATTENTION HAS BEEN PAID TOHOUSTON..

DUE THE FALL OUTFROM THEIR 20-17 SIGN STEALINGSCANDAL... THE NATIONALS HAVEBEEN GOING ABOUT THEIRBUSINESS AS USUAL..

THE BULKOF THEIR TEAM IS STILL ENTACTFROM A YEAR AGO..

PARK VISTAGRAD TREA TURNER IS ONE OFTHOSE CORE PIECES RETURNING..AND HE'S USE TO THIS CLUBBEING OVERLOOKED...TREA TURNER I THINK THAT HASHAPPENED THE LAST FIVE OR SIXYEARS.

INDIVIDUALLY, NOBODYKNOWS ABOUT ANTHONY RENDON ANDTHEN ALL OF A SUDDEN HE IS ASUPERSTAR LAST YEAR, BUT WEKNEW THAT AS WELL.

I THINKTHAT STORYLINES LIKE THAT HAVEBEEN A PART OF THE NATIONALSFOR A WHILE AND WE KNOW WHATWE ACCOMPLISHED, WE KNOW HOWGOOD WE ARE, WE KNOW WHAT WEWANT TO DO AND THAT'S ALL THATMATTER




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Tweets Get Giants Slugger Aubrey Huff Disinvited To 2010 World Series Reunion [Video]Tweets Get Giants Slugger Aubrey Huff Disinvited To 2010 World Series Reunion

This summer, the Giants wil lhonor their 2010 championship with a reunion at the ballpark. Former first baseman Aubry Huff has been told to stay home. John Ramos shows us the tweets that got him..

Credit: CBS 5 SF KPIX     Duration: 01:57Published

Uighurs detained for beards, veils and internet browsing [Video]Uighurs detained for beards, veils and internet browsing

CHINA — A leaked document that details the lives of thousands of Muslims currently detained in so-called 're-education' camps across China is just another example of how Beijing is punishing Uighurs..

Credit: TomoNews US     Duration: 03:29Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.