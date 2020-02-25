Police officer helps save 11-year-old girl injured in drive-by shooting

HER LIFE.BIANCA: WHEN POLICE OFFICERSARRIVED, THEY FOUND ANELEVEN-YEAR-OLD GIRL IN BEDCOVERED IN BLOOD.IT WAS JUST AFTER 11:00 LASTNIGHT WHEN THE GIRLS MOTHER TOLDPOLICE GUNFIRE CAME FROM THEOUTSIDE.ONE OF THE OFFICERS SAW THAT THEGIRL’S ARM WAS BLEEDINGPROFUSELY AND APPLIED ATOURNIQUET.SHE WAS ALSO WOUNDED IN HERSTOMACH SO ANOTHER OFFICERAPPLIED PRESSURE UNTIL ANAMBULANCE COULD TAKE HER TO THEHOSPITAL.SHE IS EXPECTED TO SURVIVE, BUTHER ARM IS SEVERELY INJURED.WE SPOKE TO ONE OF KCPD’STRAINERS ABOUT THE STOP THEBLEED PROGRAM, IN WHICH TRUMANMEDICAL CENTER PROVIDESTRAINING.SHE SAYS A PERSON HIT IN A MAJORARTERY CAN BLEED OUT IN 4.5MINUTES AND THAT IS WHY IT ISIMPORTANT FOR OFFICERS TO BEABLE TO ACT QUICKLY.