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Second OU professor under fire for "n-word" use

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 01:14s - Published < > Embed
Second OU professor under fire for 'n-word' useSecond OU professor under fire for "n-word" use
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Second OU professor under fire for "n-word" use

BUILDING LEADERS OF THEFUTURE..

BUT THEUNIVERSITY OF OKLAHOMA ISMAKING HEADLINES FOR ALL THEWRONG REASONS.FOR THE SECOND TIME IN AMONTH..

A UNIVERSITY OFOKLAHOMA FACULTY MEMBER..COMING UNDER FIRE FOR USINGRACIALLY OFFENSIVE LANGUAGEIN THE CLASSROOM.

2 WORKSFOR YOU SIERRA PIZARRO HASMORE ON THIS LATESTINCIDENT.THE INTERIM PRESIDENTRESPONDED TO IT BY LETTER.HE DESCRIBES IT AS A PAINFULEXPERIENCE FOR THE STUDENTSWHO WERE IN THE CLASSROOM.WHAT WE KNOW ABOUT THEFACULTY MEMBER IS SHE'S AHISTORY PROFESSOR... WHOWAS READING FROM AHISTORICAL DOCUMENT -- WHICHHAD THE "N-WORD" IN ITMULTIPLE TIMES.

JOSEPHHARROZ WRITES... SHE WARNEDTHE CLASSBEFOREHAND... AND SAYS THEYHAVE A PLAN TO PREVENTINCIDENTS LIKE THIS FROMHAPPENING AGAIN.

IT INCLUDESA NEW REQUIRED DIVERSITY...EQUITY... AND INCLUSIONTRAINING FOR ALL O-UEMPLOYEES.

THEY'RE ALSODEVELOPING AN INCIDENTRESPONSE PROTOCOL.YOU'LL FIND HARROZ'S LETTERON OUR WEBSITE -- KJRH.COM.KAREN...AFTER THE FIRST INCIDENT...OF A RACIAL WORD USED..

O-UPROFESSOR PETER GADE STEPPEDDOWN" FROM TEACHING THEJOURNALISM CAPSTONE COURSETHIS SEMESTER.

THIS AFTER HEREPORTLY USED A RACIAL SLURIN HIS JOURNALISM AND ETHICSCLASS.

STUDENTS SAY GADECOMPARED SAYING "OK BOOMER"WITH CALLING SOMEONE THEN-WORD."NOW... YO




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