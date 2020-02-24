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Wind and snow impact southern Erie County

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:52s - Published < > Embed
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Wind and snow impact southern Erie County

OUR TEAM COVERAGECONTINUES NOW INTHE MOBILE WEATHERLAB....7 EYEWITNESS NEWSREPORTER ED REILLYIS TAKING US STREETLEVEL IN THESOUTHERN TIER.JAY FAIR AND MYSELHAVE TAKEN THE 7FIRST ALERT MOBILEWEATHER LAB ONHIGHWAYS ANDBACKROADSWE FOUNDDEPENDING WHEREYOU WENT - REALLYAFFECTED HOW BADTHE CONDITIONSWERE.FOR EXAMPLE WE AREON A HILL TOP JUSTOFF RICE HILL ROAD INBOSTON.THIS AREA IS WIDEOPEN AND WHEN THEWIND BLOWS - YOUCAN HARDLY SEE INFRONT OF YOUR FACE.SOT:"IT WAS BLOWINGPRETTY GOOD.

YOUCOUDN'T EVEN SEE"SOT:NAT WINDIN THE BOSTONHILLS.YOU CAN HEARTHE WIND HOWLINGTHROUGH THE TREES.VERY FEW PEOPLEWERE OUTSIDE ANDFOR GOODREASON.BECAUSETHE WIND ICE COLDAND CREATING SOMEGOOD SIZE SNOWDRIFTS IN ROADS ANDDRIVEWAYS.SOT:"IT IS REALLYNASTY.

I SNOWBLOWED THEDRIVEWAY AND ITTOOK ME A WHILE"PEOPLE WHO DID GETOUTSIDE TO SNOWBLOW FOUND THE JVERY CHALLENGINGBECAUSE MOTHERNATURE WASBLOWING THE SNOWBACK AS FAST IT WASMOVED.SOT:"IT THROWS ITRIGHT BACC I YOURFACE.

SO THETOUGHEST PART ISJUST TOUGHING THEWIND"DRIVING WAS A MIXEDBAG.LEAVING DOWNTOWNTHINGS WERE PRETTYCLEAR.BUT THE FURTHERSOUTH YOU WENT ONRT.

219 THE MOREVISIBILITY DROPPED.SOT:"THE WIND ISBLOWING IT ALL BACKIN"BACK ROADS WEREEVEN WORSE.WE TRIED TO TAKESOME SIDE-ROADSFROM CONCORD TOHOLLAND WITH THEMOBILE WEATHER LAB.THE SNOW DRIFTSWERE SO DEEP THATWE HAD TO TURNBACK.SOT:"I DON;T KNOW.

IIS PRETTY CRAZY.SOT:"MAVERICK ISWORRIED THAT ITSOUND LIKE ATORNADO AS THEWIND WHISTLEDTHROUGH THE TREES"MANY SCHOOLS WERECLOSED TODAY.THAT HAD FAMILYHEADING TOCHESTNUT RIDGEPARK TO SEE IF TSLEDDING HILL WASOPEN.IT WASN'T .

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ASCONDITIONS HERESHIFTED FROM CALMONE MINUTE TOBLIZZARD-LIKE THENEXT.SOT:"IT IS REALLYWONDY AND THEGROUND IS FILLEDWITH ICE"SOT: "WHAT DID YOUTHINK WHEN YOUHEARD IT WAS A SNOWDAY?

I WAS SOEXCITED.

AS SOON ASTHE SAID IT AST NIGHT,I SAID I AM COMING TOKB"AT KISSING BRIDGE INGLENWOOD .

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THESNOW MADE FORGREAT SKICONDITIONS.BUT EVEN HERE THEWIND CAUSEDPROBLEMSIT WAS TOO WINDY TOUSE THE MAIN SKI LIFT.AND THE SKI RESORTCLOSED EARLYBECAUSE OF HIGHWIND CONCERNS.SOT:" I DON'T LIKE IT.

IAM A SUMMERPERSON."BESIDES THE WINDAND SNOW .

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THEOTHER PROBLEM WEFOUND TODAY WASICALL THE RAIN WE HADLEADING UP TO THESNOW STORM .

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.LEFT MANY SIDEROADS VERYSLIPPERY.LIVE IN THE BOSTONHILLS, ED REILLY 7EWN.




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