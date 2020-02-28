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Bon Jovi, Harry Team Up To Bring New Music To Invictus Games

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:42s - Published < > Embed
Bon Jovi, Harry Team Up To Bring New Music To Invictus Games

Bon Jovi, Harry Team Up To Bring New Music To Invictus Games

Bon Jovi is helping to record a charity single for Harry's Invictus Games Foundation.
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Bon Jovi, Harry Team Up To Bring New Music To Invictus Games

WRONG WITH THE POPE BUT HE WASSEEN COUGHING, BLOWING HISNOSE DURING ASH WEDNESDAYSERVICES EARL THEY ARE WEEK.JOHN BON JOVI AND HARRY,DUKE OF THE SUSSEX ARE TEAMINGUP TO WRITE NEW MUSIC TO THEINVICTUS GAMES.HARRY MET UP WITH THE NEWJERSEY ROCKER EARLIER TODAY ATABBY ROAD STUDIOS IN LONDON.BON JOVI'S HELPING TO RECORD ACHARITY SICKLE FOR HARRY'SINVICTUS GAME FOUNDATION.THEY FEATURE WOUNDED MILITARYSERVICE MEMBERS IN ARE THESPOKING EVENTS.I HAD THE IDEA THAT I WOULDBRING IT HERE AS A GIFT TO THEPEOPLE OF UK HOFF GIVEN ME SOMUCH FOR THE LAST FOUR DECADESNOW, SO I SENT A LETTER, WITHTHE SONG BEFORE IT WASRELEASED AND HE THOUGHT IT WASA GREAT IDEA.THIS YEARS INVICTUS GAMES



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