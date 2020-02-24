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Coronavirus: 2 confirmed deaths in US

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:45s - Published < > Embed
Coronavirus: 2 confirmed deaths in US

Coronavirus: 2 confirmed deaths in US

Over the weekend the first two deaths were confirmed in the United States, both people from Washington, just outside of Seattle.

The man who died on Sunday night was in his 70s.

On Friday, a man in his 50s died from complications due to coronavirus.

Officials say both men had underlying health conditions.

Caronavirus, update, death, health
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Coronavirus: 2 confirmed deaths in US

DEATHS CONFIRMED IN THE U-S.BOTH VICTIMS FROM WASHINGTONSTATE, JUST OUTSIDE OF SEATTLE.RESEARCHERS SAY THE VIRUS MAYHAVE BEEN CIRCULATING FOR WEEKSUNDECTECTED IN THE GREATERSEATTLE AREA.THE MAN WHO DIED LAST NIGHT WASIN HIS 70'S.ON FRIDAY, A MAN IN HIS 50'SDIED FROM COMPLICATIONS FROMTHE CORONAVIRUS.BOTH HAD UNDERLYING HEALTHCONDITIONS.HERE'S WHAT WE KNOW ABOUT THEVIRUS SO FAR - IT HAS NOW -KILLED OVER THREE THOUSANDPEOPLE WORLDWIDE...THE VAST MAJORITY ARE INCHINA...GLOBALLY, THERE HAVE BEENMORE THAN 88- THOUSAND CASES INEVERY CONTINENT EXCEPTANTARCTICA.HERE IN THE U-S THERE ARENEARLY 90 CASES...WITH THE FIRST CASES JUSTCONFIRMED IN FLORIDA, NEW YORKAND RHODE ISLAND.AND RIGHT NOW



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