Coronavirus: 2 confirmed deaths in US

DEATHS CONFIRMED IN THE U-S.BOTH VICTIMS FROM WASHINGTONSTATE, JUST OUTSIDE OF SEATTLE.RESEARCHERS SAY THE VIRUS MAYHAVE BEEN CIRCULATING FOR WEEKSUNDECTECTED IN THE GREATERSEATTLE AREA.THE MAN WHO DIED LAST NIGHT WASIN HIS 70'S.ON FRIDAY, A MAN IN HIS 50'SDIED FROM COMPLICATIONS FROMTHE CORONAVIRUS.BOTH HAD UNDERLYING HEALTHCONDITIONS.HERE'S WHAT WE KNOW ABOUT THEVIRUS SO FAR - IT HAS NOW -KILLED OVER THREE THOUSANDPEOPLE WORLDWIDE...THE VAST MAJORITY ARE INCHINA...GLOBALLY, THERE HAVE BEENMORE THAN 88- THOUSAND CASES INEVERY CONTINENT EXCEPTANTARCTICA.HERE IN THE U-S THERE ARENEARLY 90 CASES...WITH THE FIRST CASES JUSTCONFIRMED IN FLORIDA, NEW YORKAND RHODE ISLAND.AND RIGHT NOW