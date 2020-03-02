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Governor: Another Florida resident tests positive for coronavirus, currently in isolation in Washington state

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:07s - Published < > Embed
Governor: Another Florida resident tests positive for coronavirus, currently in isolation in Washington state

Governor: Another Florida resident tests positive for coronavirus, currently in isolation in Washington state

Gov.

Ron DeSantis said Wednesday that another Florida resident has tested positive for coronavirus, but that patient is currently in isolation in Washington state.
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Governor: Another Florida resident tests positive for coronavirus, currently in isolation in Washington state

TESTED POSITIVE FOR CORONAVIRUS&AS THE GOVERNOR VISITSORANGE COUNTY& TO VISIT HEALTHOFFICIALS.

W-P-T-V NEWSCHANNELFIVEWITH THE LATESTHE ONLY DETAIL WE KNOW ABOUTTHAT FOURTH FLORIDIAN WITH THECORONA VIRUS, IS THAT THEINDIVIDUAL HAS*NOT SET FOIN FLORIDA SINCE BECOMING ILL.GOVERNOR RON DESANTIS SAYS &THAT INDIVIDUAL VISITED ASIA,AND IS IN WASHINGTON STATE,UNDER SELF-QUARANTINE UNTILTHEY TEST NEGATIVE FOR CORONAVIRUS.

THE GOVERNOR SAYS THESTATE REMAINS IN A PUBLICHEALTH EMERGENCY, AND THATHEALTH OFFICIALS AAGGRESSIVELY LOOKING TO KEEPCASES TO A MINIMUM IN OURSTATE.<“THERETHOUSAND THAT HAVE UNDERGONEMONITORING OF SOME KIND.

ANYONECOMING FROM CHINA HAS BEEN INA SELF- ISOLATION FOR 14 DAYS,AND AS DIFFERENT PEOPLE HAVECONTACTS THAT WARRANT THATTHEYTHE GOVERNOR ADDED THATFLORIDA NEEDS TO BE READYTAKE ACTION AS OUR STATE HAS125-MILLION VISITORS PER YEAR.DAVE BOHMAN W-P-T-NEWSCHANNEL 5.LOCAL SCHOOL D



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