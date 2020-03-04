Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Las Vegas, Clark County first responders prepare for coronavirus

Las Vegas, Clark County first responders prepare for coronavirus

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:43s - Published < > Embed
Las Vegas, Clark County first responders prepare for coronavirus

Las Vegas, Clark County first responders prepare for coronavirus

As coronavirus continues to spread in more places, Las Vegas area first responders are changing the way they operate.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Las Vegas, Clark County first responders prepare for coronavirus

CALIFORNIA DECLARING A STATE OFEMERGENCY....AS IT REPORTS...ITS FIRST DEATH.....TONIGHT.THAT BRINGS THE DEATH TOLL INTHE U- S... TO 11.TONIGHT..13 ACTION NEWS ANCHOR.....NINA PORCIUNCULA EXPLAINS....WHAT FIRST RESPONDERS HERE INTHE VALLEY ARE DOING TO STAYSAFE... AND...VIRUS-FREE.NATS: ARE YOU WITH THE PATIENTRIGHT NOW THIS IS THE LAS VEGASCOMBINED COMMUNICATION CENTER-- WHERE THE BULK OF 911 CALLSFROM CLARK COUNTY COME IN.NATS: STAY ON THE PHONE WITH MEOK.AS CORONAVIRUS CONTINUES TOSPREAD IN MORE PLACES....LOCAL FIRST RESPONDERS ARECHANGING THE WAY THEY OPERATE.LAS VEGAS FIRE AND RESCUEPUBLIC INFORMATION OFFICER....TIM SYMANZKI SAYS THOUGH THEREARE NO CONFIRMED CASES HERE INNEVADA, THEY'RE BEING CAUTIOUS.THIS IS NOT THE FIRST TIMESOMETHING LIKE THIS HAS OCCUREDFOR US.WE'VE ALWAYS BEEN IN FRONT OFIT.BECAUSE WHEN IT COMES TOCORONAVIRUS, IN A GLOBAL CITYLIKE LAS VEGAS WITH MILLIONS OFVISITORS EACH YEAR....LVFR ISNT TAKING ANY CHANCES.WHEN A CALL COMES IN THECOMMUNICATIONS PERSONNEL HEREWILL ASK CERTAIN QUESTIONS SUCHAS DID THEY TRAVEL TO CERTAINFOREIGN COUNTRIES.DID THEY HAVE CERTAIN TYPES OFSYMPTOMS.AND WE THINK THAT PERSON MAYHAVE THAT VIRUS WE WILL NOTIFYTHE CREWS TO TAKE PRECAUTIONS.WE WILL ALSO NOTIFY THEFACILITY THAT THE PERSON ISREADY TO ACCEPT THAT PERSONALSO.THE CREWS ALREADY HAVEPROTECTIVE GEAR LIKE GLOVES ANDMASKS IN THEIRUNITS...BUT IF THEY NEED EXTRA,SYMANZKI SAYS THEY AREPREPARED.THEY ALSO REMAIN ON HIGH ALERT.EVERY FEW HOURS WE'RE CHECKINGWITH THE CDC AND SNHD TO SEE IFTHERE'S ANY CHANGES THAT WESHOULD MAKE.

NP 13 ACTION NEWS.AT LEAST ONE VALLEY HOSPITAL ISCHANGING THEIR PROCEDURES TO




You Might Like


Tweets about this

BunkerGear_Gal

BunkerGear_Gal RT @NNVPLizer2019: VICE PRESIDENT LIZER & SECOND LADY LIZER ATTEND COLT MEETING 03.03.20 Navajo Nation Vice President Myron Lizer and Secon… 22 hours ago

NNVPLizer2019

Navajo Nation Vice President Myron Lizer VICE PRESIDENT LIZER & SECOND LADY LIZER ATTEND COLT MEETING 03.03.20 Navajo Nation Vice President Myron Lizer and… https://t.co/IQIL3ZfdwK 1 day ago


Recent related videos from verified sources

Clark County approves Virgin Trains to build train station [Video]Clark County approves Virgin Trains to build train station

Clark County commissioners approved the required permits needed to build a train station for a high-speed train between Las Vegas and California on Wednesday. Virgin Trains USA is planning on building..

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 00:19Published

Clark County School District reveals plan for paycheck problems [Video]Clark County School District reveals plan for paycheck problems

Clark County School District Superintendent Dr. Jesus Jara is speaking out about recent pay issues at the district.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 00:32Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.