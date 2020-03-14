Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Gov orders all Wisconsin schools to close

Gov orders all Wisconsin schools to close

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 01:41s - Published < > Embed
Gov orders all Wisconsin schools to close
Gov orders all Wisconsin schools to close
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Gov orders all Wisconsin schools to close

EVERS SAYS ALL KTHROUGH 12SCHOOLS STATEWIDEWILL CLOSE,BEGINNING NEXTWEDNESDAY.THIS AFFECTS BOTHPUBLIC AND PRIVATESCHOOLS.SCHOOLS CANCHOOSE TO CLOSEEARLIER BUT MUSTDO SO BY MARCH18TH.ACCORDING TO THEGOVERNOR'S OFFICE... AN ANTICIPATEDOPENING DAY IS APRIL6TH ..

BUT THAT ISSUBJECT TO CHANGE.NEARLY ONE MILLIONWISCONSIN CHILDRENIN GRADES KTHROUGH 12 WILL BEAFFECTED.ALSO NEW TODAY...LAWRENCEUNIVERSITY HASDECIDED TO MOVECLASSES TO WHATTHEY CALL DISTANCELEARNING.SPRING BREAK HASBEEN EXTENDED TOTWO WEEKS.A MAJORITY OFSTUDENTS WILL BEMOVING BACK HOME..AND USINGTECHNOLOGY FORCOURSES.SOME STUDENTSWILL BE ABLE TO STAYON CAMPUS.THE SPRING TERM ISSET TO BEGIN ONAPRIL 6TH...AND WILL GO FOR 9WEEKS.IN WISCONSINTHERE ARE NOW 18CONFIRMED, ACTIVECASES OFCORONAVIRUS.THAT'S COMPAREDTO SEVEN,YESTERDAY.6 CASES ARE IN FONDDU LAC COUNTY, 4 INDANE, 3 INSHEBOYGAN COUNTY,TWO IN MILWAUKEECOUNTY AND ONEEACH IN RACINE,WAUKESHA ANDPIERCE COUNTIES.AND A PERSON WHOWAS A CASE IN DANECOUNTY HASRECOVERED.HERE'S APROGRESSIONTIMELINE OF HOWTHIS HAS PLAYED OUTIN WISCONSIN.THE FIRST CASE WASCONFIRMED BACK ONFEBRUARY 5TH INDANE COUNTY.MONDAY -- A SECONDCASE WASCONFIRMED -- THATONE IN PIERCE.TUESDAY -- A THIRDCASE WASCONFIRMED -- THATONE ALSO IN DANECOUNTY.WEDNESDAY -- THREEADDITIONAL CASESWERE CONFIRMED.YESTERDAY TWOMORE.AND TODAY -- IT MORETHAN DOUBLED --BRINGING THE ACTIVECASES TO 18..

ONEHAS RECOVERED.PRESIDENT TRUMP




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Wisconsin Gov. Mandates Statewide Closure of All K-12 Schools, Public and Private [Video]Wisconsin Gov. Mandates Statewide Closure of All K-12 Schools, Public and Private

Starting Wednesday, March 18, all public and private K-12 schools in Wisconsin will be shut down over the coronavirus outbreak.

Credit: WITI     Duration: 01:04Published

Public Health Director Debunks Dangerous Myths Surrounding Coronavirus Pandemic [Video]Public Health Director Debunks Dangerous Myths Surrounding Coronavirus Pandemic

The U.S. State Department found roughly two million false coronavirus conspiracy tweets spread in just three weeks.

Credit: WITI     Duration: 01:47Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.