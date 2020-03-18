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WNY native, living in China sees the impact of coronavirus firsthand

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WNY native, living in China sees the impact of coronavirus firsthand

WNY native, living in China sees the impact of coronavirus firsthand

As the number of coronavirus cases increases, statewide, the number of new coronavirus cases in China has slowed to a trickle.

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WNY native, living in China sees the impact of coronavirus firsthand

AS THE NUMBER OFCORONAVIRUS CASESINCREASES,STATEWIDE--THE NUMBER OF"NEW" CASES INCHINA--HAS SLOWED TO ATRICKLE.9.25.00 THE NUMBERSHAS SLOWED TO ATRICKLE.9.25.00 THE NUMBERSHAVE GONE DOWN AGREAT DEAL...BECAUSE OF ALL THIS..AND I DON'T REALLYTHINK IT'S THE WORSTIDEA FOR THE VASTMAJORITY OF THEWORLD TO TAKE TWOWEEKS OFF.

9.25.ANDREW DELO IS AWESTERN NEW YORKNATIVE--LIVING IN CHINA FORWORK.HE'S SEEN THE IMPACTFIRST HAND.HE IS FINE--AND HAS NOT BEENQUARANTINED--BUT MANY OF HISFRIENDS ANDCOLLEAGUES ARE.HE SAYS STORESHELVES ARESTOCKED...AND WHILE YOU CANTAKE THE BOY OUT OFWESTERN NEW YORK--YOU CAN'T TAKE THEWESTERN NEW YORKOUT OF THE BOY.9.25.23 I'M TRYING TOBE A GOOD PERSONAND DOING SOMEGROCERY SHOPPINGFOR SOME OF MYFRIENDS ANDCOWORKERS -- SOMEOF WHO ARE OLDER- -AND THEY ARE INQUARANTINE.

9.25.3DELO SAYS SOMERESTAURANTS AREOPEN--BUT ONLY TWOPEOPLE ARE ALLOWEDAT A TABLE--AND YOU HAVE TO SITTWO METERS APART.HAVING EXPERIENCEDTHIS PANDEMIC FIRSTHAND--MONTHS BEFORE WEHAVE--DELO SAYS IT'SIMPORTANT WEMEASURE OURWORDS--AND MANAGE OURACTIONS--BECAUSE AS HE SAYSWE ALL HAVE A ROLETO PLAY IN T




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bsarchiesr

Brian Archie WNY native, living in China sees the impact of coronavirus firsthand https://t.co/WsCxBA9qWz 1 day ago

lloydrobinson4

lloyd robinson RT @EdDrantch: CALLING CHINA: This morning, we hear from a WNYer, in China for work, about the impact of coronavirus. https://t.co/afyQ8H1… 1 day ago

EdDrantch

Ed Drantch CALLING CHINA: This morning, we hear from a WNYer, in China for work, about the impact of coronavirus. https://t.co/afyQ8H1bL6 @WKBW 2 days ago


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