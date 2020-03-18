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All standardized testing waived this year for Florida schools

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All standardized testing waived this year for Florida schools

All standardized testing waived this year for Florida schools

Florida Gov.

Ron DeSantis said all testing will be suspended also for the remainder of the school year.

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All standardized testing waived this year for Florida schools

STAY SIX FEET APART FROMOTHERS... AND DON’T HAVE GROUPSBIGGER THAN 10 PEOPLE.STUDENTS CAN RELAX A BIT THISMORNING... BECAUSE GOVERNORDESANTIS SAYS HE IS WAIVING ALLSTANDARDIZED TESTING THIS YEAR,BECAUSE OF THE CORONAVIRUS.DURING A PRESS CONFRERENCE, HEALSO SAID K-THRU-12 SCHOOLWON’T RESUME UNTIL APRIL 15TH ATTHE EARLIEST.

STARTING IN ALITTLE LESS THAN TWO WEEKS-- THESTATE WILL SWITCH TO DIGITALLEARNING.FOR STUDENTS WHO MAY NOT HAVECOMPUTERS AT HOME..

THE STATHAS A PLAN TO HELP THE"...engage in remoteinstruction"THE STATE WILL RE-EVALUATE TTHE STATE WILL THE STATE WILLRE-EVALUATE THE SITUATION EI



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BecCrypto RT @ChronJacob: Texas Gov. Greg Abbott has waived state standardized testing (STAAR) requirements for the 2019-2020 school year. "The mov… 11 hours ago

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