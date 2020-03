Ghalib To Sahir: Gopi Chand Narang On World Poetry Day Part-1 1 hour ago < > Embed Video Credit: IANS INDIA - Duration: 47:09s - Published Ghalib To Sahir: Gopi Chand Narang On World Poetry Day Part-1 मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी किसी पहचान के मोहताज नहीं है... उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक नगमे लिखे... साहिर की नज्में कई फिल्मों में गुनगुनाई गई, जो आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है... साहिर लुधियानी पर किताब लिखी गई है... जो कि मशहूर साहित्यकार गोपी चंद नारंग ने लिखी है... इस पुस्तक में नब्बे से अधिक साहिर की साहित्यिक कृतियों का मुक्त छंद अनुवाद शामिल है, जिनमें कविताएं, ग़ज़ल, भजन और एक लंबी शांति कविता है, जिसे छाया कहा जाता है... वहीं सारे जहां से अच्छा उर्दू भाषा में लिखी गई देशप्रेम की एक ग़ज़ल है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के विरोध का प्रतीक बनी और जिसे आज भी देश-भक्ति के गीत के रूप में भारत में गाया जाता है... लेकिन ‘सारे जहां से अच्छा' लिखने वाला अलग पाकिस्तान क्यों मांगने लगा था? भारत में रहकर वो अलग मुस्लिम राज्य की मांग करने लगे थे... ऐसा ना होता देख वो पाकिस्तान के साथ चले गये.. और पाकिस्तान की नींव रखने में मदद की... इतना ही नहीं गोपी चंद नारंग ने इस किताब में साहिर, प्रीतम, अमृता जैसे बहुचर्चित लेखक, शायरों पर कई खुलासे किये हैं #sahir #gopichandnarang #sahirludhianvi #sahiraliteraryportrait #surinderdeol # poetry # literature #worldpoetryday #mirzaghalib # mirtaqimir # faizahmedfaiz # jannisarakhtar #kaifiazmi # firaqgorakhpuri #amritapritam #oxforduniversitypressindia # allamaiqbal #author #ghazals #poems #bollywood # 0

shares ShareTweetSavePostSend

You Might Like

Tweets about this