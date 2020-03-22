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Health Care Workers In Philadelphia Area Report Severe Supply Shortages Amid COVID-19 Pandemic

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:31s - Published < > Embed
Health Care Workers In Philadelphia Area Report Severe Supply Shortages Amid COVID-19 Pandemic
Joe Holden reports.
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Health Care Workers In Philadelphia Area Report Severe Supply Shortages Amid COVID-19 Pandemic

COUNTRY AM BLER XAM TUESDAY IJUST OUT CBSPHILLY.COM WITHHOW TO RECOMMENDSTER FOR ASCREAM.Reporter:ING SEVERE SHORTAMOUNTS WHEN IT COMES TOCRITICAL CARE SUPPLIES.WE'VE HEARD FROM A NUMBER OFTHEM.MESSAGE TONIGHT FROM NURSEAS CROSS THE DELAWARE VALLEYREGARDING SUPPLIES "IT'S BADHERE" ONE HEALTH CARE WORKERFEARING HER LIFE IS INJEOPARDY FROM TREATING PARENTSAND TELLS CBS3 THEY'REDANGEROUSLY KNOWN OWN N 5 A.SHE ASKED WE NOT REVEAL HERNAME OR WHERE SHE'S EMPLOYEDFOR FEAR SHE'S IN LOVE THISLONG.FY DID ONE N 95 NOOVK STORE INA PAPERBACK THEY'RE SHE TEXTEDME EVERYONE HERE IS VERYUPSET.STATE HEALTH DEPARTMENT TOLDCBS3 EARLIER THIS WEEK THEDEPARTMENT HAS SUPPLY OFPERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENTAND IS WORKING TO GET MOREFROM THE FEDERAL GOVERNMENTAND IS WORKING FROM ENTITIESTHAT ARE IN NEED OF PERSONALPROTECTIVE EQUIPMENT INCLUDINGN 9 THE 5 MASKS TO EVALUATETHE NEED AND PROVIDE ASNEEDED.YOUR NEWS EARLY SATURDAY MAYORKENNY SAID HOW CHALLENGES ITIS WITH TESTING SIGHTS.WE TRIED TO GET THESPECIFICATIONS FOR THE MASK




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